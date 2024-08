Isabel Pantoja producirá su propia serie

Isabel Pantoja ha decidido llevar a cabo un ambicioso proyecto: una serie de televisión sobre su vida. Tras varios meses complicados marcados por cancelaciones de conciertos, problemas de salud y tensiones familiares, la célebre tonadillera andaluza ha optado por producir su serie en México, después de descartar dos ofertas de plataformas españolas. La noticia fue revelada por el periodista Pepe del Real en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco.

Según del Real, Isabel Pantoja asumirá el papel de narradora en la serie, aunque aún no se ha confirmado si aparecerá en pantalla o si su participación se limitará a la voz en off. La serie será una mezcla de ficción y realidad, con actores interpretando los episodios de su vida, pero bajo la dirección narrativa de la propia cantante. Este enfoque permitirá a la tonadillera presentar su versión de los acontecimientos que han marcado su vida.

La decisión de producir la serie en México se debe a que las propuestas recibidas en España no cumplían con sus expectativas. Una de las plataformas digitales españolas había ofrecido una considerable suma de dinero, pero requería que se abordaran episodios controvertidos de su vida, como su tiempo en prisión y sus relaciones personales con figuras como Julián Muñoz y Encarna Sánchez. Isabel Pantoja no estaba dispuesta a tocar esos temas, lo que llevó a descartar esa oferta. Otra plataforma ofreció un enfoque más suave, pero con una oferta económica inferior. Finalmente, la cantante firmó con Televisa, una de las mayores cadenas de habla hispana, para realizar la producción en México.

Pepe del Real en 'Vamos a ver' Telecinco

Antonio Rossi, colaborador de 'Vamos a ver', confirmó que la serie "ya está en fase de producción" y que Pantoja "está profundamente involucrada en todos los aspectos", incluyendo la distribución y el número de temporadas. La elección de México no solo responde a una mejor oferta económica, sino también a una mayor libertad creativa para contar su historia según sus propios términos. En paralelo a este proyecto, la vida personal de Pantoja ha estado en el ojo del huracán. Según varias informaciones, la cantante decidió no celebrar su cumpleaños recientemente, prefiriendo una pequeña cena organizada por su hermano Agustín Pantoja en Castellón, donde se prepara para su próximo concierto. A pesar de los rumores y la especulación mediática sobre sus relaciones personales y profesionales, la cantante sigue adelante con sus proyectos artísticos.