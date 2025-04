Cristina Tárrega aclara al fin si mete a gente en su congelador

España es rica en leyendas urbanas y algunas de ellas consideran que Cristina Tárrega practica la magia. Mucha chanza hay en este asunto y a ella no siempre le ha hecho gracia. Es por eso que este martes ha querido aclarar qué hay de cierto en todo lo que se viene rumoreando sobre ella y las artes oscuras. Lo hace después de que una vez más sus supuestos rituales salgan a la palestra pública en boca de quien fuese un compañero de trabajo durante muchos años: Máximo Huerta. No parece que haya muy buen rollito entre ellos ahora mismo.

A la colaboradora de ‘TardeAR’ le ponen un vídeo de lo sucedido esta mañana en ‘El programa de Ana Rosa’. En él, quien fuese ministro de Pedro Sánchez por unos días hizo una gracieta sobre Tárrega al hablar sobre las presuntas prácticas de vudú de la madre de Meghan Markle. “Mete en el congelador a gente, como la Tárrega”. Ella ha respondido. Lo hace muy contundente, con un zasca muy directo y queriendo despejar las dudas sobre su relación con la magia.

¿Mete realmente Cristina Tárrega a gente en el congelador?

La aludida parece molesta al escuchar esta breve referencia al tema del congelador. Es muy recurrente y parece que ya se ha hartado y quiere zanjarlo: “Me parece un comentario de los que hace Maxim de gracia, de venga voy aquí a soltar una gracia de falda muy corta, lengua muy larga. Pero quiero decir que… ¿queréis que os cuente lo del congelador?”, preguntaba la también presentadora, recibiendo un unánime sí de sus compañeros, el equipo y el público.

“Yo no tengo nunca a nadie en el congelador. Eso es una leyenda urbana y os lo digo de verdad, que eso no sirve para nada. No lo he probado y no lo voy a probar, porque me parece un absurdo. Dice la leyenda que si tu congelas a alguien es para que te deje en paz y que tú sigas tu vida, eso es lo que dicen. Entiendo que eso no es magia negra, que será magia blanca”, dice mientras sus compañeros se revuelven y hacen bromas. A ella le sienta mal, lo confiesa, porque dice que al final después de escucharlo tanto le ha terminado doliendo.

“A cada persona que lo diga yo le invito a que venga a mi casa. Abra el congelador, donde hay buena carne de vacuno, donde buen pollo, donde hay sus cosas, verduras nos, que siempre son frescas, como yo, del día. Maxim nunca ha venido a mi casa, ni conoce mi casa. Yo solamente la relación que tengo con Maxim es profesional, le tengo mucho cariño. Me supo muy mal que durara tan poco en el Ministerio, porque a lo mejor habría hecho algo más… La única relación que tengo yo es la de llevarle a la esquina de su casa unas cositas. Le tengo mucho aprecio y creo que lo habrá dicho sin maldad”.

Cristina Tárrega quiere subrayar lo importante, más allá del dardo envenenado lanzado a Maxim Huerta por su breve carrera política: “Pero que quede claro que yo ni he congelado a nadie, ni lo voy a congelar, porque no sirve para nada. Si sirviese para algo, estaríamos todos metidos, que sois todos unos pesados. ¿Pero qué tipo de congelador tengo que tener, si no me cabe nada? Lo que hay que ser es buenas personas y no decir mentiras. Me da rabia, porque es algo feo”, sentencia. Eso sí, en el plató de ‘TardeAR’ se han echado muchas risas tratando el tema y hasta el realizador le ha ‘congelado’, al menos sí fijando su imagen en la pantalla.