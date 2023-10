La crónica de Marta Robles: Amnistía, bronca, no investidura, cachetitos y chantajes indepes

Lunes

La crónica de esta semana comienza con irregularidades. Porque lo hace con imágenes del mitín/concentración/manifestación (llámenlo X y despéjenlo) contra la posible amnistía que pretende impulsar el presidente en funciones Pedro Sánchez. La irregularidad está en que se produzca antes, no ya antes de que Sánchez intente su investidura, sino antes que lo haga Feijóo, al que le toca primero. También es una irregularidad que los independentistas digan que ya han pactado la amnistía con quien aún no se ha presentado ni a la investidura…

Martes

Más irregularidades. Feijóo centra su discurso en pos de la investidura en la amnistía y en el acceso a la presidencia a cualquier precio, al que él no está dispuesto, aunque, dice, ¡tenga la posibilidad de conseguir los votos que se lo posibilitarían! No hay contestación de su rival. Pedro Sánchez, manda no a su segundo, ni a su tercero, sino a un escudero de cuarta regional con fama de macarra, Óscar Puente, porque sabe que ofrecerá un discurso marrullero, de los que animan las tertulias televisivas. ¡Qué majos estos políticos que emplean su tiempo y nuestro dinero en estos divertimentos ¿no? ¿Y Yolanda? Pues ella ni habla, ni deja hablar a Podemos… El caso es que Feijóo con sus 172 votos, no consigue ser investido y deshacer la alianza de Sánchez y los separatistas. Y eso que a punto está de contar con un voto más, cuando el diputado socialista Herminio Rufino Sancho, se equivoca y vota primero sí. «Es que soy Sancho, no Sánchez», dice, volado… No se rían: es que votar en el Congreso es tan difícil como hacer integrales…

Miércoles

Seguimos con irregularidades. Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam, visitan Zaragoza donde se acoge un acto de la Unión Europea, en favor del derecho al aborto y la educación sexual. Las recibe Marta Fernández, presidenta electa del Parlamento aragonés, gracias al apoyo de 28 diputados del PP y siete de su partido, VOX; una señora con algunas declaraciones y tuits bochornosos, incluido ese respecto a Montero de «solo sabe arrodillarse para medrar». Pues bien, esta individua, al recibir a una Irene casi divertida porque tuviera que acoger un acto en pro del aborto al que Fernández es declaradamente contraria, mantiene las manos en la espalda y no se las estrecha ni a Irene ni a Pam, aunque si les dice: «bienvenidas a esta casa». Y verán, yo entiendo que un ciudadano cualquiera se deje la educación en casa y atendiendo a sus simpatías personales niegue el saludo a estas dos señoras que, oigan, a mí tampoco me caen bien… Pero que una presidenta de un parlamento autonómico lo haga con dos representantes del Gobierno, me parece inaceptable y deleznable. Claro que, en un país como el nuestro, donde habiendo una monarquía parlamentaria, hay representantes autonómicos que eluden acudir a actos para evitar saludar al jefe del Estado pues… cualquier cosa, irregular, puede suceder.

Jueves

Más irregularidades penosas. Arranca el curso político en el Ayuntamiento de Madrid y más allá de los rifirrafes habituales va el edil socialista Daniel Viondi, se levanta, se acerca al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y le da tres cachetitos en la cara en medio del pleno municipal. Estupor general. Violencia implícita. El alcalde exige represalias ante la actitud chulesca y agresiva de Viondi, que sigue atizándole verbalmente. Pues bien, lo expulsa el presidente de la cámara. Condenan Más Madrid y Vox en el instante y, media hora después, la portavoz socialista, Reyes Maroto, pide disculpas. Una hora y cuarenta minutos más tarde, el PSOE se carga a Viondi. De nada le sirve tuitear sus excusas: le exigen una dimisión, que se produce. Menos mal, porque esto es de broma, pero no tiene ninguna gracia…

MADRID.-Almeida agradece al PSOE de Madrid la "reacción rápida" con el concejal Daniel Viondi EUROPAPRESS

Tampoco la tiene, sino que es una tragedia que un chico de 14 años apuñale a profesores y compañeros en Jerez… ¿Es una irregularidad? ¿Una emulación de lo tan desgraciadamente habitual en

EE UU? Pues sí, pero no, porque nos advierten de que la agresividad en los jóvenes en España casi se ha duplicado en este año…

Viernes

Acabo con otra irregularidad que, tristemente, ya es pura normalidad: las exigencias de los independentistas que quieren dirigir España, con su puñadito de votos. Ultimátum de Junts y ERC a Sánchez: solo apoyarán su investidura si pacta, además de la amnistía, claro, un referéndum…

Pues les cuento que hay socialistas que no han apoyado ni se han abstenido en la investidura ya fallida de Feijóo (¡en la que le ha tocado a Eduard Pujol, de Junts, equivocarse y votar sí), porque aquí hay que ser de un lado o de otro, pase lo que pase y aunque el principio de la Democracia sea el de poder cambiar de criterio pero…¡no descartan abstenerse en la de su líder! En esa, el periodista Pedro García Cuartango propone que sea el PP quien se abstenga y evite que Sánchez dependa de los independentistas…Pues ya lo propuso Juan Soto Ivars, en Espejo Público. Sería una jugada maestra y pensar en España. Pero no sucederá, porque algunos votantes populares no se lo perdonarían.