La crónica de Marta Robles: El rey Alcaraz, la plancha de Yolanda, votar a 45 grados y adiós a Marta Chávarri

En la semana de ultimas tretas electorales, votación y calor horroroso, lo mejor es el triunfo de Alcaraz y lo peor la inesperada muerte de Marta Chávarri.

LUNES

Carlos Alcaraz, rey de Wimbledon. Tal cual. Rey del tenis, porque el otro monarca español, allí presente, no bajó a la pista, pero aplaudió con ganas desde las gradas. “Señor ha estado en dos torneos míos y he ganado los dos, tendrá que venir a más…”, le dijo Alcaraz a Su Majestad, con la simpatía que le caracteriza. Qué grande es este chico. Digno sucesor de Nadal que, hasta el día de hoy, ha sido el mejor deportista de todos los tiempos. Pero, oigan, ¿no piensan ustedes que fuera de España deben de pensar qué comemos aquí para alimentar a semejantes estrellas deportivas? Increíble lo nuestro…

Un joven Carlos Alcaraz, con su ídolo Rafa Nadal Archivo

MARTES

Dice Feijóo que él nunca miente y que puede decir inexactitudes, pero no mentiras, mientras Sánchez asegura que lo suyo no es mentira sino cambio de opinión. En fin, tantas veces dicen una cosa que luego es otra, que ni ellos mismos saben cómo justificarla. Y entretanto, aquí, en medio de una nueva ola de calor extremo que nos puede llegar hasta los 45 grados y mientras correos asegura que ya se ha entregado el 98,9 por ciento de los votos para el 23 J, dicen los que conocen el paño que en estos días, ya sin encuestas, va a comenzar la guerra más sucia, porque el PSOE dice que tiene algo muy requetefeo contra Feijóo…¿Será verdad? ¿Será un farol? Veremos. Y sobre todo votaremos. Los que queden por hacerlo que yo, por suerte, lo he hecho ya…

MIERCOLES

Felipe González dice estar en contra de los bloqueos políticos y abogar porque los partidos se pongan de acuerdo en los grandes temas del país. Así lo ha dejado escrito en el prólogo de la “Nueva Revista de política, cultura y arte” . Pero ahí no ha quedado todo, también ha dejado clara su opinión de que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción y que no se pida nada a cambio, sino que se tenga que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y presupuesto… Teniendo en cuenta como han ido los sondeos hasta ayer, que se cerró el grifo, parece que barre para la casa de Feijóo… ¿Qué votará González?

JUEVES

Pues nada que ayer vi el debate a tres de Abascal, Díaz y Sánchez y tuve la sensación de que era el “dream team” enfrentándose al “pobre” Abascal, sólo ante el peligro, y encima con la alargada sombra de Feijóo, ausente por lumbalgia, acechando sobre él... Pero sólo durante un rato. Al poco, Sánchez (que después de quejarse tanto de la ausencia de Feijóo, hoy ha “plantado” a Susanna Griso por “razones de agenda”), desapareció, aunque estuviera, y se quedaron solos Yolanda y Santiago. Cara a cara. Frente a frente. Tenían “mucha plancha” y como Díaz se había dejado la suya, nuevecita, en casa, no pudo relajarse en su duro combate contra el líder de VOX. El debate lo vieron más de cuatro millones de personas. Y eso que fue aburrido, previsible. A Yolanda subida a unos taconazos de fiesta, de esos que hacen polvo los pies (hija, qué necesidad…) se le debió de hacer más largo que a los telespectadores.

CSIF denuncia que Correos está “sobrepasado” en Valladolid con 29.000 solicitudes de voto en la provincia Alberto R Roldán

Y hoy es el último día para depositar el voto por correo. El plazo termina a las diez de la noche, y dadas las colas en las oficinas , tras haberlo solicitado 2.600.000 personas y viendo que, según los sindicatos, faltaban más de 700.000 personas por depositarlo, los propios funcionarios de correos han pedido que se prolongue el plazo hasta las 14.00 de mañana… Si es que lo de las elecciones un 23 J (el día más caluroso del año) ha sido una faena de las gordas…

VIERNES

Acabo la semana (y la temporada, que me voy de vacaciones y aparco esta crónica hasta la vuelta) dilucidando si eso tan feo que preparaba el PSOE contra Feijóo era lo de su foto con el narcotraficante. Bonito no es. Pero antiguo, sí. Desde entonces hasta hoy hay mucho que repasar en todos los partidos, empezando por lo más nuevo, del PSOE con el Tito Bernie. Por cierto ¿los socialistas de Marruecos piden el voto para Sánchez? ¡Hay que ver lo que se esta moviendo Sánchez! Dejo a los políticos y les digo que estoy orgullosa de mis conciudadanos. Mucho voto por correo, pero pese a las dificultades (y gracias a la voluntad de los funcionarios de correos, todo hay que decirlo) casi todos han depositado ya su voto. Los presenciales seguro que se comportarán igual.

Quien ya no podrá votar es la más joven representante de aquella beautiful people: Marta Chavarri. Ha muerto a los 63 años. D.E.P.