Cuenta atrás para que el cantante Lucas vuelva al quirófano

Buenas noticias para Lucas, el excompañero musical de Andy, que empieza la cuenta atrás para ingresar de nuevo en el quirófano con el fin de arreglar los problemas de deformación de su nariz.

Sus médicos le han comunicado que su apéndice nasal se está regenerando y que la intervención tendrá lugar nada más finalizar las vacaciones navideñas. De este modo, el problema que más quebraderos de cabeza le ha dado este año, aparte de sus desafueros y ruptura con Andy, va camino de encontrar una solución.

El mismo Lucas declaraba hace unos días a las Mamarazzis que "mi nariz regenerado como debía ser, y ahora, después de las fiestas haremos otra visita al hospital y ya pediremos hora para la intervención. Confío en que me den la cita para mediados de enero".

Lucas sonríe ante las informaciones de que estaría arruinado Europa Press

Una intervención compleja

La operación se llevará a cabo en el Hospital Teknon de Barcelona. Un especialista consultado por las Mamarazzis manifiesta que "es una operación compleja, hay que hacer todo bien para que no falle, podría infectarse… Le recomendaría a Lucas que piense que puede necesitar de nuevo una nueva operación. Hay que tomar todas las decisiones para que no se infecte: reposo, seguir las indicaciones del médico y estar un mes bastante quieto. Lo que él necesita es la reconstrucción interna con cartílago, también las mucosas y básicamente creo que necesita una costilla que le dará un dorso y una punta bien estética, y también habrá que vigilar cómo está la piel externa".

Por otro lado, Lucas está volcado en un proyecto muy personal en Yuncos, Toledo, donde ha puesto en marcha "Son de amores", un centro que aúna música, danza, yoga y pilates, en el que se ha implicado de lleno junto a su mujer, María José.