Daniel Tatay, el galán que hará suspirar a media España con “Sueños de libertad”

Las series españolas están en los últimos años dando mucho de qué hablar, y no es solo por su gran popularidad entre los telespectadores, sino porque la propuestas de los nuevos directores pasan por arriesgarse con nuevas ideas y nuevos rostros con los que la gente está conectando muy bien. Es el caso de María Castro, de “La Promesa”, quien no solo destaca por una gran actuación, sino también por haber llegado a ser una influencer al hacer partícipes a sus seguidores de las redes sociales de su embarazo.

Esta noche dará comienzo un nuevo gran proyecto de “Antena 3” con su serie “Sueños de libertad”. Después del lanzamiento del primer capítulo en prime time a las 22:00, la programación de esta novedosa ficción será de lunes a viernes a las 15:45 horas. Se trata de una serie que viene a coger el testigo de la aclamada “Amor es para siempre” y que absorberá a su audiencia con la gran cantidad de tramas cruzadas, líos del corazón y tragedias.

La serie gira en torno a una mujer, Begoña Montes, que está atrapada en un matrimonio tóxico en 1958, pero que no por ello renuncia a la búsqueda de su libertad. Sin embargo, uno de los protagonistas que más ha llamado la atención, por ser el auténtico galán de la ficción es Andrés de la Reina, al que da vida el actor Daniel Tatay.

Aunque puede que sea la primera vez que aparece con un papel tan protagonista en la pequeña pantalla, Tatay ya ha trabajado muy duro en su carrera como actor y bailarín. Comenzó su formación en su Valencia natal y consiguió iniciar su carrera con trabajos en musicales como “Más de cien mentiras” u “Hoy no me puedo levantar”.

Sin embargo, su recorrido profesional no se limita al arte. Estuvo trabajando como azafato de RENFE mientras asistía a la universidad, pero finalmente decidió dedicarse por completo a su pasión y lo acabó dejando: “Desde pequeño me gustaba bailar, tenía algo dentro, pero nunca lo supe y lo que empezó como un hobby se convirtió en una oportunidad al descubrir que podía sacar algo del baile", afirma en una reciente entrevista para “Mi trampolín”.

Después de ello, su trayectoria ha sido ascendente. Consiguió hacerse un hueco en la gran pantalla con su papel en “Mentiras pasajeras” o la reciente serie de televisión de “El Cid”. Daniel es una muestra de perseguir tus sueños y no rendirse. Desde sus redes no ha llegado a ser todavía uno de los actores-influencers, debido a que es muy reservado con su vida personal y no se ha llegado a saber si tiene pareja. Pero no duda en presumir de su familia y mostrar a su madre o su hermana con él en sus publicaciones. Un artista que sabe qué cosas quiere guardarse para sí mismo, pero no le da miedo mostrar su faceta más familiar y aventurera, siendo el protagonista de innumerables viajes: una de sus pasiones.