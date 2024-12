David Beckham llora desconsolado la muerte de la mujer que le cuidó "hasta el último día que pasé con ella"

Días tristes para todo el equipo del Manchester United. Kath Phipps, la que fue su recepcionista durante más de medio siglo, ha perdido la vida a los 85 años. La mujer estaba fuertemente unida al equipo y los jugadores le profesaban un inmenso cariño, empezando por David Beckham, que incluso le dedicó unos cuantos minutos de su documental de Netflix.

Ahora, el exfutbolista llora la pérdida de una figura clave en su adolescencia y juventud, una mujer que estuvo a su lado y lo vio crecer como deportista hasta convertirse en un icono mundial del deporte rey.

“Por siempre en nuestros corazones... La primera y última cara que siempre vería era la de Kath, sentada en la recepción en Old Trafford, esperando darme mis entradas para el partido. Ella era el latido del Manchester United, todos sabían quién era Kath y todos la adoraban... Me mudé a Manchester a los 15 años y Kath hizo una promesa a mi mamá y mi papá: ‘Cuidaré de tu chico por ti, no te preocupes’, y desde ese primer día hasta el último día que pasé con ella eso es exactamente lo que hizo. Old Trafford nunca será lo mismo sin tu sonrisa mientras caminamos por esas puertas... Te queremos”, ha expresado Beckham en sus redes sociales, junto a una fotografía en la que aparece tomando la mano de su querida Kath.

Otras figuras clave del Manchester United como Patrice Evra, Sir Alex Ferguson o Wayne Rooney también han querido despedirse públicamente de Kath con sentidos homenajes en sus redes sociales.

En el caso de Beckham, el deportista cuenta con el apoyo de su mujer y su familia para superar este duro bache. Su matrimonio con Victoria Beckham ha superado toda clase de crisis y en los últimos años han demostrado una unión a prueba de escándalos.

