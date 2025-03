David Vaquero y María Brun anuncian su ruptura entre lágrimas

David Vaquero y María Brun han roto. La conocida pareja de "La isla de las tentaciones" ha anunciado su separación a través en Instagram con diferentes comunicados. Después de dos años de relación y de haber superado su mayor prueba de amor tras participar en la anterior edición del reality de Mediaset, ambos jóvenes han decidido poner punto y final a su romance.

El comunicado de María Brun

La primera en anunciar la ruptura ha sido María Brun. A través de un emotivo vídeo, la malagueña ha compartido la triste noticia en su perfil de Instagram, donde acumula más de 644.000 seguidores.

"Hoy se cierra un capítulo de mi vida, probablemente el más bonito e especial que he vivido. Después de un tiempo intentando que las cosas salieran, hemos decidido que la mejor opción es que nuestras vidas tomen caminos separados. Podría deciros tantísimas cosas pero no sé ni por dónde empezar. Ha sido el amor más real, puro y sincero que he tenido en mi vida. Me enamoré tan locamente de David desde el minuto que lo vi que quizás ese fue nuestro mayor error. Nos hemos querido con el alma y todo lo que habéis vivido con nosotros ha sido real. Desde que nos conocéis hemos sido uno y no sabéis lo duro que es escribir esto (...) Aunque no como pareja, espero seguir formando parte de tu vida de alguna manera y ojalá seas muy feliz David. Te voy a querer siempre siempre", ha escrito María Brun junto a la publicación.

David Vaquero, totalmente destrozado por la ruptura

Del mismo modo, el joven de Albacete ha comunicado la noticia a través de un post de Instagram. Totalmente destrozado por la ruptura, David Vaquero ha compartido un vídeo en el que aparece llorando por su separación.

"Gracias por darme la mejor historia de amor de mi vida, no me arrepiento ni de un solo segundo vivido a tu lado, me has hecho sentir la persona más feliz del mundo, llegué a pensar que podíamos estar juntos toda la vida. Pero supongo que la vida son etapas y tú has sido una de ellas, seguramente la más bonita de mi vida", comienza el escrito del joven. "No soy perfecto y habré hecho muchas cosas mal, pero te prometo que el amor que he sentido hacia ti ha sido lo más real que he sentido nunca. Espero que te vaya todo siempre bien y seas muy feliz, tanto tú como tu familia y amigos, que les agradezco también la forma en la que siempre me han tratado", reconoce David. "Te quiero mucho, y te voy a querer siempre", ha escrito María Brun en la publicación de su ya exnovio.

Unos comienzos complicados

David Vaquero y María Brun conformaban una de las parejas más seguidas y queridas de "La isla de las tentaciones". Ambos se conocieron en el reality, cuando el de Albacete entró en el concurso con Elena Adsuara, su pareja en ese momento. Durante el reality, el joven le fui a infiel a su novia con María Brun, la tentadora que le robó el corazón, y salieron juntos de la mano.

Un año después, David y María volvieron a "La isla de las tentaciones" como pareja y superaron esta gran prueba de amor. Finalmente, después de más de dos años intensos de amor, han decidido tomar caminos separados.