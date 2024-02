Al descubierto las quedadas de Isabel Preysler y Carlos III para tomar el té en Inglaterra

Aunque creemos que conocemos todos los detalles de la vida privada de Isabel Preysler por ser una de las mujeres más conocidas de nuestro país, lo cierto es que todavía hay detalles y anécdotas muy sorprendentes de la socialité que aún no han salido a la luz.

Su hija Ana Boyer, durante el último programa de "Bake off: famosos al horno", ha sido la encargada de desvelar las quedadas de su madre con Carlos III en Inglaterra para tomar el té. Mientras la hermana de Tamara Falcó se encontraba inmersa en una prueba de pastas, Eva Arguiñano animó a la concursante a que contase alguna anécdota relacionada con Londres.

"Yo he buscado un sitio para tomar té y pastas a las cinco pero no he encontrado ninguno, ¿tú dónde vas a tomarlo?", preguntó la jurado del talent culinario a Ana Boyer. "Yo tengo un recuerdo de cuando era pequeña que iba a Londres a tomar té con pastas con el Príncipe Carlos", respondió la mujer de Fernando Verdasco, dejando atónitos a todos sus compañeros. Según la hija de Isabel Preysler, esas quedadas se producían a menudo y "era una tradición". "Privilegios por ir con mi madre...", añadió sobre el asunto.

Ana Boyer en "Bake Off: famosos al horno" RTVE

Lo cierto es que la socialité ya desveló hace unos años en una entrevista para la revista "¡Hola!" la relación que había entablado con Carlos III a lo largo de los años. Aunque siempre ha matizado que se trataba de algo cordial y que no pueden llegar a considerarse amigos, Isabel Preysler se ha deshecho en halagos en más de una ocasión hacia el actual rey de Inglaterra. "Sólo puedo decir que es encantador. Son muy divertidas las anécdotas que cuenta porque tiene mucho sentido del humor y mucho ingenio. Siempre se interesó por mis hijos, sus trabajos y aficiones", expresó en una ocasión sobre el marido de Camilla Parker.

Casualmente, esta confesión de Ana Boyer sobre Carlos III ha coincidido con el anuncio de cáncer del monarca. A última hora de la tarde del 5 de febrero, el Palacio de Buckingham anunció a través de un comunicado la inesperada noticia, generando una gran conmoción en Inglaterra y en buena parte del mundo. Nueve meses después de ser proclamado rey, el hijo de Isabel II se tiene que retirar temporalmente de sus compromisos oficiales. "Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público", explica la nota informativa.