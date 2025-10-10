Novedades en la demanda millonaria que Isabel Pantoja interpuso contra Mediaset

Isabel Pantoja está en una situación económica delicada, acosada por las deudas y sin grandes ingresos que le ayuden a hacerlo frente. A la vez, hace cuatro meses interpuso una demanda millonaria contra Mediaset y productoras vinculadas al grupo que estaban detrás de algunos de sus programas más controvertidos. También contra varios de sus colaboradores estrella. Reclama en su vendetta judicial una indemnización de 5 millones de euros. Pero este viernes se han producido novedades, al desvelarse el paso importante que la artista ha dado.

Un documento legal puede cambiarlo todo y precipitar el proceso para su pronta resolución. Al menos eso es lo que pretende la cantante, asesorada por su equipo de abogados, que busca amparo en la justicia al considerar que se ha vulnerado su intimidad. Para ello, ha presentado un escrito legal al juzgado para solicitar la reactivación de la querella que interpuso. Quiere frenar el flujo de información que se genera en los platós de televisión de Telecinco y otros medios de comunicación. Pero se ha cansado de esperar y pide que se agilice el proceso.

El paso delante de Isabel Pantoja contra Mediaset

Los abogados de la cantante consideran que la demanda que interpusieron está paralizada sin que se haya ofrecido una justificación. En el escrito se solicita que se den los siguientes pasos del proceso, ofreciéndose las primeras diligencias y citando a los acusados a declarar y presentar su defensa. Este procedimiento es habitual cuando una de las partes implicadas en un proceso judicial considera que se está retrasando el proceso, mientras se continúa vulnerando los derechos a honor, intimidad e imagen.

La tonadillera Isabel Pantoja, acompañada de su hermano Agustín, a su salida de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con un permiso ordinario de seis días. José Manuel Vidal Agencia EFE

“Llevamos más de cuatro meses esperando a que se avance en una causa admitida a trámite, mientras la señora Pantoja sigue sufriendo las consecuencias de una intromisión injustificada en su vida privada”, asegura Eduardo de Urbano, representante legal de la tonadillera para ‘El Confidencial Digital’. No solo se quiere reparar lo que consideran un atropello a la intimidad médica y personal de su cliente el 5 de julio de 2024, sino también cómo se continúa haciendo alusión a la vida privada de la cantante en los mismos medios denunciados. A los que solicita 5 millones de euros, que viene a suponer 500.000 euros por persona que sentaría en el banquillo.

Lo que hizo estallar a Isabel Pantoja e interponer la demanda millonaria contra Mediaset, sus productoras y algunos de sus colaboradores sucedió el pasado verano. La cantante fue ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el despliegue mediático fue ingente. Hasta allí se desplazaron muchos medios de comunicación e hicieron guardia para informar sobre su paso por el centro médico y su llegada a Cantora para su recuperación. Se puso sobre el tapete una posible entrada en quirófano para una intervención quirúrgica que finalmente no se realizó. Se ofrecieron muchos detalles sobre su diagnóstico, el tratamiento y se habló incluso con personal del hospital.

Mariló de la Rubia Gtres

Detalles personales sobre su salud fueron expuestos en público y fueron motivo de debate en los platós de televisión y coparon cientos de titulares. Lo que ella considera que debería ser privado, terminó de dominio público. Es por eso que puso a trabajar a sus abogados para presentar una querella contra algunos medios, pero también contra Mariló de la Rubio, quien fuese su íntima amiga además de confidente en temas de salud. Denuncia que no solo se vulneró su intimidad, sino que las revelaciones han tenido consecuencias en lo profesional.