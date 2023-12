El desgarrador mensaje de la madre de Itziar Castro en su capilla ardiente

La muerte de la actriz Itziar Castro ha supuesto un duro varapalo para el mundo del espectáculo. Un nuevo escenario difícil de superar para aquellos que eran cómo de su familia, por los que la actriz se había desvivido para hacer feliz “a todo el mundo”, como ponía de manifiesto su madre en la capilla ardiente celebrada este domingo en la Sala Pal·ladius de Pallejà, Barcelona.

La primera en llegar al último adiós de la intérprete ha sido su madre Lucía, quien al preguntarle sobre si tenía algunas palabras ha indicado: “palabras, soy madre y en este momento no las tengo. Pero si a tantísima gente de todas partes, gente que ni te esperabas, dadle las gracias que yo no puedo contestar a todos. Dadle las gracias por cómo la han valorado, que yo como madre la valoro como hija, pero yo no soy capaz de ver pie en eso… sé que no soy una buena madre”, declaraba y al segundo sus familiares se lo negaban diciendo que “eres la mejor Lucía” y que es la madre de “la artista”. En este duro momento sigue hablando y da fé de la bondad que siempre demostró su hija: “Ella siempre quería hacerme feliz y vivió para hacerme feliz. Es que era muy buena, no tenía nada. Dar las gracias a todo el mundo porque realmente no me esperaba esta acogida de ella”. “Las gracias a todos los medios”, continuaba incidiendo en la gratitud que siente en estos momentos “porque le han tratado muy bien siempre, perdón…” proseguía tras entrecortarse por la emoción. “Hasta Risto Mejide, que yo pensaba que era un hombre agresivo, el día que le hizo la entrevista a ella incluso lloró él, o sea le habéis tratado todos los medios muy bien. Ella no sé si se cree esto, si era su momento, no sé” decía con un nudo en la voz. Termina su declaración dando de nuevo las gracias y despidiéndose de los medios.

En un primer momento la capilla ardiente estaría abierta al público hasta las 16:00; sin embargo, como ha señalado la agencia de representación de la intérprete, la capilla permanecerá abierta “hasta que sea necesario” y de este modo todo aquel que quiera darle un último adiós a la actriz podrá hacerlo sin problemas.

Velatorio abierto al público de la actriz Itziar Castro en Pallejà (Barcelona) EUROPA PRESS EUROPAPRESS

Con dos fotos de Itziar Castro y una bandera LGTBI, así han querido que se recuerde a la artista en el velatorio para mostrar su compromiso como activista. Siempre se ha definido como orgullosa “gorda, feminista y lesbiana”, sin importarle lo más mínimo las críticas que pudiera recibir y dando ejemplo de una gran fortaleza para toda la sociedad.