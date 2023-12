El diario de Amilibia: Bolaños o la Santísima Trinidad

Cuentan las lenguas viperinas que en la Moncloa y sus aledaños a Félix Bolaños le llaman, con todo respeto, eso sí, la Santísima Trinidad: ostenta tres cargos distintos para conformar un solo Dios único y verdadero. Es, dicen, el Padre de la Justicia, el Hijo de la Presidencia y el Espíritu Santo de las Relaciones con la Cortes. Qué carrerón del que comenzó de monaguillo: ya lo han convertido en vicepapa, casi en dogma, para que de él emane la doctrina central de la iglesia del Palmar sanchista. Esto le hace mucha gracia a Él, rey sol monclovita, que gusta de transformar sus altos designios en grandes misterios de imposible comprensión para los humanos. Él recomienda aceptarlos sin tratar de entenderlos, quizá porque si los entendemos es peor.

Pero hay adversarios entre los creyentes. Ahí está el padre Mundina diciendo que «si lo tuviera delante, le diría que es un psicópata». Y añade que, si no cambia, el Señor no le abrirá las puertas del cielo. O sea, que ya lo ha condenado al infierno. Pero al final Él se salvará, porque lo de cambiar de opinión se le da de muerte, lleva toda la vida cambiando: es la pura Transfiguración sin necesidad de subir al monte Tabor.

European Commissioner for Justice Didier Reynders (L) and Spain's Minister of the Presidency, Justice and Relations with the Cortes, Felix Bolanos (R), attend the European Justice Home Affairs Ministers Council in Brussels, Belgium, 04 December 2023. OLIVIER HOSLET EFE

Se nos puede mostrar tanto en su forma mortal como en la glorificada, a veces a la vez. El padre Mundina, que es un experto en plantas, no se ha dejado seducir por la bella planta del Apolo de la Moncloa en eterna primavera, siempre en flor o en capullo, a elegir.

En la Unión Europea no acaban de ver el lado divino de Félix Bolaños, y por eso desmienten su tajante afirmación de que en Bruselas no hay ninguna preocupación por la amnistía. No saben que el Espíritu Santo es infalible.