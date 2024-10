El diario de Amilibia: ¿Matar al Apolo a pellizcos?

Leo: «Ante la celebración de su Congreso Federal, el PSOE ultima la renovación de su ideario político». Noticia propia de la sección de sociedad: los partidos renuevan su ideario político más o menos con los cambios de estación para poner al día el fondo de armario y así desfilar en las pasarelas como pinceles rojos o azules, depende, pero nunca recurriendo a mercadillos y «outlets». Leo: «El cónclave socialista se celebrará en Sevilla». Ahí será la purga más o menos estalinista, un clásico que siempre se lleva mucho. La moda, como la política, se repite: ahora vuelve, leo, el estilo bohemio y el pijo/canallita, así que le darán al ideario sociata un toque de mangas abullonadas, encaje clásico con aire hippie, estampados leopardo y mucho cuero. El color de moda le viene que ni pintado al PSOE: se lleva el rojo oscuro.

La moda y la política son el eterno retorno. Ante el remozamiento sanchista, el PP también se anima. Leo lo que dicen en Génova: «Vamos a activar un desgaste diésel, una lluvia fina de presión constante; esto va a ser la muerte a pellizcos». Me imagino que se refieren a la muerte política del Apolo de la Moncloa. ¿Creen que se puede matar a todo un dios a pellizcos? Y menos aún si son pellizcos de la tía monja de Feijóo, que duelen, sí, pero no creo yo que resulten mortales de necesidad. La lluvia fina (gallega) de presión constante no llegará nunca, imagino, a la tortura china del gota a gota. Y como hoy estoy un poco denso, he de reconocer para mi vergüenza que ignoro lo que es un «desgaste diésel». Dicen que los motores diésel duran más que los de gasolina, unos veinte años. Quizá estiman con su metáfora que la muerte a pellizcos va a ser larga, muy larga…