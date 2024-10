El diario de Amilibia: Mejor una estrella, Bustinduy

Leo: «El Gobierno exige etiquetar los productos de origen israelí. El ministro Bustinduy pretende que los productos originarios de Israel sean etiquetados como tales para que el consumidor pueda actuar en consecuencia». O sea, para que los rechace. Hombre, yo creo que puestos a rechazar, discriminar o segregar, lo ideal de la muerte sería colocarles a estos productos la estrella de David amarilla que lucían en la solapa los judíos para luego ser deportados a guetos o campos de exterminio. El ministro, hombre leído, sabrá que fue Goebbels el primero en sugerir la conveniencia de una «marca distintiva general» para identificar a los judíos. Parece que al nazi le siguen creciendo los discípulos. De haber llevado una estrella amarilla el sistema israelí «Pegasus», por ejemplo, el Apolo de la Moncloa hubiera advertido a tiempo el espionaje de su móvil y se habría evitado muchos disgustos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene en la Comisión del Senado para informar de las líneas generales de su departamento. Sergio Pérez Agencia EFE

La estrella de David quedaría muy vintage, un detalle cargado de nostalgia que poyarían muy gustosamente Ione Belarra y su corte. Ayuso, que ha defendido a Israel en alguna ocasión, es firme candidata a una estrella, no precisamente Michelín. Además, está el plantón al Apolo negándose a hacer la famosa escena del sofá en la Moncloa, donde el donjuán de Tetuán ya tenía preparados algunos seductores versos: «¿No es verdad, Díaz Ayuso/ que en esta izquierdosa orilla/ el cupo catalán más puro brilla/ y no parece un abuso?». Como Isabel no es novicia ingenua y desmayada, ni va de doña Inés con alcahueta, podría haberle respondido: «Diga lo que diga/ yo no voy a la Moncloa/ porque hacerle a usted la ola/ no me sale de la higa». Ay, Isabel. Te has ganado, además de la estrella amarilla que quizá empiece a repartir pronto Bustinduy, la reprimenda de Pilar Alegría (¡esa alegría!) por absentismo laboral. Degusta la fruta..