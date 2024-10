El diario de Amilibia: El Apolo se amnistiará a sí mismo

Dicen los oráculos que mil maravillas nos quedan aún por ver en la pista central del circo. Una de ellas sería la presentación de Ábalos como cantante, no se sabe si deleitándonos con rancheras, boleros o tangos. Hay quien dice que podría cantar hasta «La Traviata», aunque la óperas que más cuadran con lo suyo son «La bohème», «El ocaso de los dioses» o «Un baile de máscaras». Ha manifestado el exministro: «Ya no le debo disciplina al PSOE». No hace falta ser experto hermeneuta para interpretar que ahí subyace una amenaza. En Ferraz temen que cante, pero el Apolo monclovita permanece impasible. Le escuchó alguna vez en Falcon, cuando viajaban juntos, y el número uno sabe que su ex número dos desafina. Además, la Cúpula de Hierro de la Moncloa no es vulnerable a los petardos: desprestigiarán al cantante antes de su cantada.

Leo: «Cargos del PSOE ven ya la sensación de fin de ciclo». Quién le iba a decir a Koldo que iba a llegar tan lejos en la Historia. Esa sensación no obedece a la supuesta caída del Apolo de la Moncloa, está más bien en los que van a caer en la purga de noviembre, mes de los difuntos y del Congreso Federal socialista, que puede pasar a la historia como «el del Valle de los Caídos». Raúl del Pozo ahonda en el pesimismo: «Esta vez el relato y la determinación no le van a servir a Sánchez para salvarse, y no le va a dar tiempo para decretar el indulto a los malversadores, que son dirigentes y cuadros de su partido». Entonces, Raúl, en el acto final de su shakesperiana comedia, Él se amnistiará a sí mismo y Pumpido reconocerá su autoamnistía como plenamente constitucional.

Resucitará y solo escucharemos las aleluyas de Pilar Alegría y Patxi López.