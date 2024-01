Cuentan las malas lenguas monclovitas que ella y no Marisú era la llamada a convertirse en «la Guerra» de Sánchez, pero no pudo ser. Además, ya se sabe cómo acabaron Felipe y Alfonso: no se han hablado hasta encontrarse en la oposición al PSOE dentro del PSOE, algo que se lleva mucho en el circo nacional con monólogos titulados «Amagar y no dar». Pero, sí, la Yoli es la Guerra: la arma por donde va. Aunque grite «Vamos a más» y «quiero tejer un país a favor», lo cierto es que más que tejer, plancha, y donde pisan sus stilettos no vuelve a crecer la hierba. La Yoli está llamada, eso sí, a ser la Guerra interna y externa del Gobierno. Interna porque dicen que no se lleva nada bien con Bolaños. Externa, porque no quiere que vaya ni una fragata española al Mar Rojo a defender el capitalismo global. ¡Una roja que no quiere ir al Mar Rojo!, le grito al televisor. Es como si yo, viejo achacoso, me negara a ir, poco a poco, al Mar Muerto. En fin. Leo: «Bolaños sumirá las negociaciones con Podemos tras el fiasco de Díaz».

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 19 12 2023 © Alberto R. Roldán La Razón

El Apolo de la Moncloa no quiere que la inquina y las guerras personales de la guerrera provoquen nuevas derrotas en el Congreso de los Diputados. No parece la Yoli la adecuada para conducir rebaños en armonía, por lo que monseñor Bolaños bajará del Sinaí monclovita con las Tablas de la Ley cual Moisés para reconducir las ovejas moradas al redil.

La Yoli desenterrará el hacha de guerra contra Félix Bolaños en la asamblea de Sumar y mostrará sus galones de vice, pero la Santísima Trinidad o Tres en Uno, a elegir, tiene la varita mágica para abrir las aguas del Mar Rojo y arrojar algún maná sobre los podemitas. O así.