El diario de Amilibia: Gaitas no, mejor un coro

Después del retiro espiritual en Toledo, Núñez Feijóo ha dejado otra frase para el mármol, que está que lo tira: «Seamos la voz de España que no se resigna». Así que nada de gaiteiras para animarle, como decía yo el otro día: mejor un coro al estilo de la Coral de Ruada o de las Cantigas da Terra. Y como van a salir de galas por la «ruta de la igualdad», creo que tendrían que ir pensando en el repertorio. Así, de momento y a botepronto, creo que podrían ser imprescindibles «Mi querida España», que cantaba Cecilia («Mi querida España, esta España mí, esta España nuestra…»), «Que viva España», de Manolo Escobar, «Suspiros de España», de Concha Piquer, y el Himno Nacional con Marta Sánchez como solista. Ah, no olvidemos «España cañí», también de Manolo Escobar, donde con cierto aire de canción protesta se nos recuerda que aquí «hay que beber para olvidar y ser feliz». Como dicho por Joaquín Sabina, más o menos.

Sin duda, Feijóo ha salido fuerte de Toledo, y no solo por la migas manchegas que se zamparon. Leo: «El PP se lanza a engullir a Vox en 2024». Y el plan para «secar» a Abascal parece que pasa, según el líder pepero, «por ser más duros sin escorarnos». Leo también: «Feijóo convoca a los españoles a ‘‘parar los pies a los que fracturan’’». Santo cielo, ha pasado en un pispás de líder melancólico (Vicente Vallés dixit) a defensa central de los de antes, tipo Goikoetxea o Alfaro. Solo le falta decirle a Él en el Congreso, mirándole fieramente a los ojos como Lee Van Cleef antes de desenfundar: «Pasará el balón, pero tú, no».

No me extraña que Él esté pensando en fugarse a Bruselas, según Morodo. Pero no se irá en un maletero, sino en el Falcon.