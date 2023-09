Diario de una mujer políticamente incorrecta: María Teresa Campos y María Jiménez nos dejan y Puigdemont va de estrella

Lunes

Vuelvo al cole con mi crónica, empapada por el agua de la DANA, que nos deja al menos cinco muertos y tres desaparecidos, además de incontables daños materiales, sobre todo en el sur de Madrid y en Toledo. No sé a ustedes, pero a mí me genera una sensación de precariedad aterradora saber que carecemos de herramientas para luchar contra los elementos, por mucho que nos avancen que vienen a por nosotros. ¡Y todavía hay quien se queja de que Protección Civil haga sonar las alarmas de nuestro móvil! Hombre, no. Ya que la naturaleza nos excede en furia y poder, al menos, si podemos prevenirnos contra su furia, hagámoslo. Y no seamos brutos, hombre, que eso no altera en absoluto la protección de datos…

Martes

Dos noticias. Para empezar, la muerte de mi querida y admirada María Teresa Campos, esa mujer poderosa, tan capaz de enfrentarse a una estampida de mamuts en lo profesional como frágil e insegura en lo personal, como cuantos han de exponerse públicamente cada día, que abrió puertas a las mujeres, se rio del mundo y de ella misma y fue muy reconocida en vida, aunque esta sociedad inclemente la apartara de la misma televisión que necesitaba para vivir, cuando la edad primero y el deterioro después la cercaron. Para seguir, que el prófugo Puigdemont se ha convertido en una estrella. ¡Mueve el flequillo (y no sé si las caderas) como si fuera Elvis! ¡Está feliz! Como tiene la llave del Gobierno, se cree hasta guapo y pide lo que le da la gana: amnistía, un referéndum, unilateralidad, reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE… Lo mismo da que Felipe González o Guerra (y hasta Nicolás Redondo) adviertan a Sánchez de que en la Constitución no cabe ni amnistía ni autodeterminación, Puigdemont sigue pidiendo incluso con la anuencia, las sonrisas y los gestos cómplices de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, eternamente Yolanda, ¡que va a ver al encausado a Bruselas porque, claro, él no puede pisar España! Algo estamos haciendo mal para que un tipo condenado, prófugo y que no representa los anhelos políticos de Cataluña (ahí están los resultados de las últimas elecciones) sea quien pueda marcar los destinos de España. Quien no lo vea está ciego.

Miércoles

Jenni Hermoso denuncia a Rubiales por agresión sexual… No sé si ella quería hacerlo o no. Me daría reparo que lo hubiese hecho solo por la presión mediática y social y para demostrar que no había nada entre ella y Rubiales (es que es así: encima de que te colocan un pico que no quieres, tienes que jurar que no tienes nada con tu jefe). Que él no podía estar a la cabeza del fútbol español está claro. Por tantas faltas previas, por su comportamiento inaceptable delante del mundo y no solo con Jenni y en la grada, palpándose los genitales, sino con esas manos de más, hasta en los hombros de la Reina… Pero si él hubiera reconocido el dislate de ese día de euforia, hubiese pedido perdón de verdad y dimitido, es posible que Jenni no hubiera sido juzgada por todos ni hubiese necesitado denunciar para recordar que ella era la víctima y no el verdugo. Me queda esa duda. Y no porque me dé ninguna pena Rubiales, o porque crea que hay que minimizar este asunto, sino porque me agobia que Jenni tenga que entrar en un proceso judicial, que supone también una condena para ella. En fin, espero que sirva para que el mundo del fútbol reaccione y sepa que, como diría María Jiménez, «Se acabó».

Luis Rubiales y Jennifer Hermoso EUROPAPRESS

Jueves

Y precisamente María Jiménez y su «Se acabó» nos dejaron el miércoles aunque nos enteramos el jueves bien temprano. No era la crónica de un fallecimiento anunciado como el de María Teresa Campos, pero nos dolió igual. Por artista, por genial, por libre… Todo eso y, sin embargo, una mujer maltratada por la vida y por sus tres veces marido, su amor tóxico y apache. No es fácil ser mujer. Pero hace años lo era menos todavía… Tampoco debe de ser fácil mantener las empresas más golosas del país al margen de los árabes. Arabia Saudí, el propio Estado en manos de una familia que tiene dinero para aburrir, se ha convertido en la mayor accionista de Telefónica. No sé, a mí que un país con tanta corrupción y falta de derechos humanos nos colonice poco a poco me da pavor. Creo que una empresa como Telefónica no debería estar en manos extranjeras. Y menos en algunas…

Viernes

Pero, ¿han visto ustedes el precio del aceite de oliva? ¡Si ya es un 27 por ciento más caro que en Portugal!

Del entierro de María Jiménez, más allá de lo kitsch de esa calesa transparente y la foto enorme de la artista al lado del féretro, destacar que se va como vivió, reuniendo en su despedida a gente de todo tipo: políticos de derechas e izquierdas, aristócratas, cantantes, presentadoras y el pueblo que tanto la amó.