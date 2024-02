Eduardo Noriega sufrió un accidente de tráfico: “Un coche me embistió por detrás”

Este domingo las redes se han encendido ante la última publicación del actor Eduardo Noriega en la que compartía una imagen desde el hospital. El artista habría sufrido hace unos días un accidente de tráfico bastante serio que podría haberle costado un susto. El tráfico en una ciudad tan concurrida como lo es Madrid es algo muy serio, por lo que hay que llevar especial cuidado, sobre todo si vas en moto.

Aunque en una primera lectura puede parecer que el accidente fue bastante impactante, el tono resulta más tranquilizador: “Hace unos días sufrí un accidente de tráfico en la M-30 madrileña. Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante”, comenzaba siendo el propio intérprete el que compartía la noticia una vez que ya estaba mejor tanto del susto como de las lesiones. “Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar”, asegura dejando claro que ya está bien, aunque aún le quede bastante para recuperarse de las lesiones que ha sufrido por el accidente.

No ha querido dejar pasar la oportunidad para agradecer el servicio médico que recibió y enfatiza su agradecimiento con: “Gracias a todos los que acudieron al lugar, los bomberos de Madrid, la policía de Madrid y el Samur, por atenderme con tanta rapidez y eficiencia, y al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, por su atención y profesionalidad. Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora”, concluye su mensaje con un tono más tranquilizador que el que había tenido a la hora de narrar lo sucedido y vuelve a agradecer a todos por su preocupación e interés ante todos los mensajes que estaba recibiendo.

Nada más publicar la imagen sus seguidores y amigos se han volcado en mandarle sus mejores deseos para que se recupere lo antes posible. Entre ellos destacan algunas figuras como Máximo Huerta, Paula Echevarría o Miguel Ángel Muñoz, que le han transmitido su conmoción al enterarse así de la noticia y le han enviado un caluroso abrazo.