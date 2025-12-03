Entrevista
Elisa Mouliáa: "He creado una asociación de ayuda a mujeres maltratadas"
La actriz lo está pasando mal a nivel profesional, ante la falta de trabajos por su lío judicial contra el expolítico
El proceso judicial de Elisa Mouliáa contra Iñigo Errejón le está pasando factura a la actriz en su carrera profesional. Ella misma nos confiesa que “me ha perjudicado profesionalmente. Antes hacía cinco castings al año, y ahora solamente he hecho uno y no me escogieron, es evidente que si tuviera que vivir de mi carrera artística lo tendría muy mal”.
- ¿Y de qué vive entonces, de sus ahorros?
- De mis negocios. Tengo una tienda y alguna cosa más. No dependo de mi trabajo como actriz. Si fuera así, estaría lista…
- También realiza una gran labor social.
- Efectivamente, he creado una asociación de ayuda a mujeres maltratadas. Son casas de acogida, oficinas que concierto en apartamentos, para víctimas de violencia, les soy de alta en la Seguridad Social, les consigo trabajo como guías turísticas, les ayudo en todo lo que está en mis manos.
La iniciativa solidaria está obteniendo una gran aceptación. Son muchas las mujeres que se ponen en contacto con Elisa para pedirle ayuda. Y ella se vuelca totalmente en este gran proyecto que demuestra su enorme humanidad. Háblanos con María, que es una de las personas que se benefician de esta iniciativa, y nos dice que “no conocía a Elisa, pero cuando me enteré de lo de su asociación ni tuve el menor reparo en ponerme en contacto con ella. Somos muchas las mujeres víctimas de violencia de género y de maltrato, y sentirnos arropadas por iniciativas como esta es maravilloso. En la asociación he hecho muy buenas amigas, existe una gran armonía y todas nos apoyamos en un clima de enorme empatía. Elisa es una mujer extraordinaria, ojalá que le vaya todo bien en el proceso contra Errejón”.
