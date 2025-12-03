Isabel Pantoja se jubila: se retira de los escenarios y ya se sabe su último concierto

En el caso de Isabel Pantoja, decir que son malos tiempos para ella resulta algo impreciso. Y es que ya uno no se acuerda de cuándo fueron las temporadas buenas de la artista. Lleva años sorteando obstáculos profesionales, de salud y, sobre todo, familiares. También económicos e inmobiliarios, que le han llevado a dar un sinfín de tumbos desde su finca de Cantora a Madrid, de vuelta a Cádiz, pasando por Canarias y ahora sin un lugar fijo en el que formar un hogar. Se estima que su futuro pasa por hacer las maletas e instalarse más allá de nuestras fronteras, sonando República Dominicana como principal opción. Pero hay novedades.

Y es que este país caribeño era la que más apuestas recibía para acoger a la tonadillera española. Un lugar clave en el que se establecería para afrontar su próxima gira de conciertos, por la que se asegura que habría cobrados dos millones de euros. Una que, tal y como anuncian ahora desde ‘el tiempo justo’ de Telecinco, será su último tour. Y es que la cantante habría tomado la decisión de bajarse de una vez por todas de los escenarios y despedirse de manera definitiva de su público en sus últimos conciertos. Un adiós marcado por un sinfín de controversias que le deja cierto sabor amargo, pero que entiende como necesario.

La retirada de Isabel Pantoja de los escenarios

Ha sido Antonio Rossi quien ha dado a conocer los planes de futuro de la artista. Anuncia que la gira que está organizando Isabel Pantoja para los próximos meses son “las últimas oportunidades para verla sobre los escenarios”, dado que desea jubilarse. Se retira después de más de cinco décadas en el mundo de la música y con miles de incondicionales jaleando sus canciones como himnos. Pero ya no desea seguir cantando para ellos, optando por una retirada a tiempo para encontrar la paz y la tranquilidad que tanto ansía. “Ya tiene fecha de retirada”, se anuncia.

Esta será la última gira de la tonadillera y la realizará por algunos enclaves del territorio americano. Este año ha hecho lo propio por distintas ciudades de España, sin mucho éxito debido a cancelaciones inesperadas, problemas de salud y demás polémicas. Pero aún tiene una cita con sus fieles españoles: “A día de hoy, tal y como lo tienen planeado, el último concierto de Isabel Pantoja será en Sevilla el 27 de junio con Il Divo, que es el pistoletazo de salida a su broche de oro, a su proyecto musical con ellos muy importante para hacer el cierre absoluto de su carrera musical, que le va a llevar a distintas ciudades europeas y americanas”.

Como no podría ser de otra forma, Isabel Pantoja desearía despedirse de su público fiel en Sevilla, la tierra que la vio nacer y en la que comenzó a coquetear con la música. “La gente tendrá la última oportunidad de verla en las ciudades que actúe. Es un año, año y algo, lo que pretende hacer de conciertos y no volverá a subirse a los escenarios. Esto lo han planeado durante este año, por eso va a cobrar esa cantidad tan importante”. Se habla de dos millones de euros. Después pensará dónde vivir. No será en España, donde dicen que “ya no tiene nada”, sino en República Dominicana “con todo absolutamente pagado, saneado”.

Desde el programa de Telecinco se afirma que Isabel Pantoja cobrará por cada concierto de su última gira 188.000 euros “libres de impuestos”. Un buen montante que incluye otras condiciones por contrato. Las han desvelado, entre las que se encuentra volar en un avión privado, dormir en las mejores suites de hoteles de 5 estrellas, una dieta diaria de 300 euros para saciar el apetito, así como un equipo reforzado de miembros de seguridad para protegerla de ataques y, por supuesto también, de periodistas.