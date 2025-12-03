Gabriela Guillén y su reproche a Bertín Osborne: "Soy el padre y la madre de nuestro hijo"

Aunque ha llegado a un acuerdo con Bertín Osborne en lo referente a la pensión alimenticia del hijo de ambos, Gabriela Guillénes contundente en sus reproches al cantante. Habla alto y claro y asegura que “soy el padre y la madre para nuestro hijo, no le quepa la menor duda, así me siento yo a la vista de las circunstancias. En este sentido, me veo como una madre coraje. Tengo muy asumida la situación, allá cada uno con su conciencia. Yo me encuentro sola, mi madre ya no está en España y me ocupo de todo. Pero llegará algún día en el que mi hijo me pregunte que dónde está su papá…”



Cuando le cuestiono si tiene la esperanza de que él niño pueda pasar unos días con su progenitor en las próximas Navidades, se muestra escéptica y responde tajante: “Pero si no conoce a sus hermanos y hermanas, y prácticamente no tiene contacto con su padre. ¿Cómo va a pasar las Navidades con ellos?”.



Ese sentimiento de desamparo cala muy hondo en la paraguaya. En unos días, su hijo cumplirá dos años y, casi con toda seguridad, Bertín brillará por su ausencia. Gaby ya ha contado que Osborne ha visto al pequeño en tan solo tres ocasiones, lo que contradice aquellas declaraciones del cantante de que veía a su hijo con cierta frecuencia y jugaba mucho con él.



El crío vive en Madrid con su madre, mientras que su padre reside en Sevilla. La distancia geográfica es pareja a la emocional. Por otro lado, Gabriela nos desmiente que esté pasando por una etapa de fuertes problemas económicos. Sale al paso de rumores y aclara que “no tengo deudas y el negocio va bien. Que digan que estoy agobiada económicamente es una forma de hacerme daño”.