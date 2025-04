Elton John, entre sombras: "Ya no puedo ver a mis hijos"

Elton John atraviesa uno de los capítulos más delicados de su vida. El ícono de la música pop ha revelado que, desde hace casi un año, sufre una severa pérdida de visión tras contraer una infección ocular durante unas vacaciones en el sur de Francia. El diagnóstico fue devastador: su ojo derecho quedó prácticamente inservible, y con el tiempo, el izquierdo también comenzó a deteriorarse.

"Es angustiante"

"No veo nada desde el pasado mes de julio", confesó el artista en una entrevista reciente con "The Times". A sus 78 años, la situación ha tenido un profundo impacto no solo en su día a día, sino también en su faceta como padre. "No puedo ver la televisión. No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugando al rugby ni al fútbol... y ha sido una época muy estresante porque estoy acostumbrado a absorberlo todo. Es angustiante", reconoció.

El cantante británico Elton John, el pasado viernes en París (Francia) larazon

El cantante de "Rocket Man", siempre resiliente, ha tratado de adaptarse como puede a esta nueva realidad. Durante el estreno londinense de "El diablo viste de Prada", el musical que él mismo compuso, se enfrentó a un momento agridulce: "He perdido la vista y no he sido capaz de ver la actuación, pero he disfrutado escuchándola", dijo al público, entre la emoción y la entereza.

La enfermedad ha marcado un antes y un después para Elton, especialmente en el ámbito familiar. No poder ver crecer a sus hijos, Zachary y Elijah, de 14 y 12 años respectivamente, ha sido, según sus palabras, lo más difícil de sobrellevar. Aun así, encuentra consuelo en su entorno más cercano. "Uno se emociona, pero hay que acostumbrarse. Tengo suerte de tener la vida que tengo. Todavía tengo a mi maravillosa familia", concluyó con serenidad.

La leyenda del pop, que ha atravesado tantas vidas con su música, ahora afronta la suya desde un nuevo lugar: uno más silencioso, pero no menos lleno de amor.