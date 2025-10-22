Se desvela la razón del comentado plantón de Ana Boyer a su madre, Isabel Preysler

Después del ruido mediático que ha generado la biografía de Mar Flores, le toma el testigo un mes y medio después Isabel Preysler. La socialité ha elegido este miércoles 22 de octubre como el día ideal para presentar sus memorias al mundo. En ‘Mi verdadera historia’ reescribe su historia, narrada capítulo a capítulo en las revistas del corazón, pero escondiendo otras verdades que prefería callar. Secretos a voces confirmados, desmentidos rotundos y ajustes de cuentas con personas de su pasado, como Mario Vargas Llosa y sus cartas de amor.

Toda la atención está puesta en la considerada como ‘reina de corazones’, que ha demostrado una vez más su gran poder de convocatoria. Cada movimiento que da está seguido de cerca por los periodistas, que sacian el interés de sus fieles sobre los detalles más íntimos de su vida. También su familia, que no le suelta la mano en sus grandes apuestas. Es la primera vez que Enrique Iglesias ha promocionado un trabajo de un miembro de su clan y quiso presumir de las revelaciones de su madre. También Tamara Falcó o Julio José se han incentivado las ventas. Pero sonada es la ausencia de Ana Boyer. ¿Qué ha pasado?

El motivo de la ausencia de Ana Boyer

Este miércoles la crónica social ha amanecido con cientos de titulares sobre Isabel Preysler. Se desgrana su apasionante pasado, a la vez que se pone en su sitio sucesos y personajes en boca de la protagonista, muchas veces muda ante polémicas que ahora afronta con ganas. Pero en su puesta de largo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, en la presentación a la prensa y el público de su autobiografía, se ha echado en falta a su hija Ana Boyer. Es común ver a la protagonista siempre secundada por sus hijas menores, Ana y Tamara Falcó, como fieles escuderas e inestimable apoyo.

Tamara Falcó el gran apoyo de su madre Isabel Preysler. Gtres

Esta vez tan solo ha cumplido la marquesa de Griñón, quedándose vacía la plaza reservada para la mujer de Fernando Verdasco. Estaba prevista su presencia, pero un problema de salud le ha impedido acompañar a su madre en tan importante cita. Ana Boyer no ha podido viajar hasta Madrid a consecuencia del Covid, como así ha desvelado Pilar Vidal desde ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3. Un giro de guion que le comunicó a su familia el pasado domingo, pero que se había mantenido en secreto hasta ahora.

La hija pequeña de Isabel Preysler se ha tenido que quedar en Doha, donde reside, sin opciones de viajar a Madrid como tenía intención: “Ha estado acompañada de amigas y Ana Boyer, quiero decirlo, iba a estar en esa mesa, pero anunció su baja por Covid. Ha tenido que suspenderlo, al igual que un compromiso profesional de Rabat al que no ha podido ir”, daba a conocer la periodista en el plató de Sonsoles Ónega. Con ello se descartan otras posibles especulaciones para explicar su ausencia, como la posibilidad de que alguna confesión sobre su vida con Miguel Boyer pudiese haberla ofendido. Queda descartado, pues su intención era estar en la mesa al lado de su madre, presentando un frente unido, como siempre.