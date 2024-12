La emotiva carta de Julio Iglesias a Raphael tras ser hospitalizado: "Eres un campeón"

A última hora de la tarde de este martes 17 de diciembre se daba a conocer que Raphael (Jaén, 1943) había ingresado de urgencia en un hospital tras sufrir un supuesto accidente cerebrovascular mientras grababa el especial de Navidad de “La Revuelta”. Desde Televisión Española han explicado a lo largo de la mañana del viernes que el cantante “no terminaba las frases y parecía que ni hablaba español”, añadiendo uno de los asistentes del público que “estaba tan desorientado que el presentador tuvo que acompañarle a la salida”.

Desde entonces, buena parte de la opinión pública sigue de cerca la evolución del artista y son muchos los rostros conocidos que han manifestado su preocupación y apoyo por él, desde el comunicado publicado por “La Revuelta” hasta la carta que su íntimo amigo, Julio Iglesias, acaba de compartir en sus redes sociales.

“Querido Raphael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios. Esto no es nada. Es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida. Un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo. Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman. Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida”, dice la misiva de Iglesias.

El mensaje de Julio Iglesias a Raphael Instagram

Unas bonitas palabras de afecto y cariño a las que también se ha sumado la cantante Alaska, que ha escrito en su perfil oficial de Instagram: “Amigo, te adoro. Rezo por una recuperación rápida, como nos tienes acostumbrados. Para Natalia y los chicos también todo mi amor (...) Muy pronto juntos de nuevo, siempre contigo”. Junto al mensaje ha publicado una serie de fotografías “inéditas” del rodaje de “Alaska revelada”, su propio documental.

También Sonsoles Ónega ha mostrado su preocupación por el cantante. La periodista ha sido la encargada este martes de presentar el brindis solidario de Protos, que este año ha hecho su tradicional donación de 10.000 euros a la fundación UAPO -Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos-. Allí, se ha pronunciado sobre el susto de salud de Raphael.

“Me ha sorprendido mucho, la verdad. Me pegué un susto... Me llegó con la alerta del móvil, que es como ahora nos enteramos de las noticias. Ha sido un disgustazo, porque además yo iba a ir al concierto el sábado”, ha comentado a LA RAZÓN.