Un encuentro fugaz, un accidente de tráfico y una posible trampa: la intrahistoria de las explosivas fotos de Bertín Osborne y Lali Torres

Ya ha pasado una semana desde que vieron la luz las imágenes de Bertín Osborne sin camiseta a bordo de un barco, acompañado de la periodista Lali Torres. Las fotografías siguen trayendo cola y son muchos los que se preguntan el tipo de relación que mantienen y los detalles acerca de su encuentro.

Ha sido la reportera Ares Teixidó la que ha contado que Bertín y esta chica habrían hablado por primera vez el pasado 15 de abril a través de Instagram. A partir del día 20 los mensajes serían diarios, el 22 sería cuando se encontraron en el barco -para que ella le hiciera una entrevista para la radio- y desde entonces su comunicación no habría parado y sería diaria.

La intrahistoria de las explosivas fotografías de Bertín Osborne y Lali Torres

Aunque las imágenes han llevado a muchos a entender que el presentador y la periodista estaban disfrutando en solitario de una jornada en alta mar, lo cierto es que había más personas en ese barco, acabando así con la hipótesis de que se tratara de una cita romántica o pasional. Es más, por lo visto Lali Torres tan solo estuvo 15 minutos en la embarcación.

Así lo ha asegurado la periodista Sandra Aladro en el programa “Vamos a ver”, donde además también ha dejado caer que Bertín Osborne podría haber sido víctima de una trampa o engaño por parte de Lali.

La colaboradora ha explicado que Torres sufrió un accidente de tráfico leve momentos previos a encontrarse con Osborne, y se puso tan nerviosa que llamó a un muy buen amigo suyo para que la ayudara. Qué casualidad que no era otro que Gustavo González, reconocido paparazzo y con su propia agencia de noticias del corazón.

La periodista sufrió un accidente de tráfico y pidió ayuda a Gustavo González, paparazzo

Tras acudir en su ayuda, Lali Torres le confesó que había quedado con Bertín Osborne para encontrarse en su barco, una información que Gustavo González utilizó para tomar las imágenes. ¿Descuido de la periodista, que no supo medir sus palabras, o un desliz adrede para acrecentar su popularidad?

La respuesta no está del todo clara, y de momento ella prefiere guardar silencio, en lugar de desmentir cualquier tipo de romance con Osborne o aclarar los detalles de su relación. “Lo siento pero no te voy a contestar a nada, me sabe muy mal pero no te voy a contestar a nada”, ha manifestado a las cámaras de “Europa Press”. “Está jugando al despiste”, critican otros compañeros de “Vamos a ver”, como Kike Calleja o Giovanna González.