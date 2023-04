El enfado de la madre de Anabel Pantoja tras la 'gran rajada' de Yulen Pereira

La última exclusiva de Yulen Pereira ha desestabilizado a Anabel Pantoja. Y es que el deportista ha roto su silencio para la revista 'Lecturas' para hablar de su relación con la sobrina de Isabel Pantoja, contando detalles íntimos que ahora ven la luz después de que rompiese su relación con ella cuando esta volvía de la gira americana de su tía.

"Sus celos e inseguridades me agobiaban" ha confesado el esgrimista a la publicación, además de dejar claro que "nunca le fui infiel" a pesar de que "todo el mundo quiere que sea el malo. "Llego a casa y se me caen las lágrimas", ha explicado. Una situación que le está pasando factura y que le ha hecho decantarse por hablar y contar su versión.

Yulen ha contado detalles muy íntimos, y es que al parecer perdió el interés por ella: "Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel" ha confesado. Además, el que fuera concursante de 'Supervivientes' también ha desvelado que la convivencia fue pésima debido a su poca experiencia: "No estaba preparado para convivir con una mujer. En la casa era un desastre. Lo dejaba todo por el medio y Anabel me echaba broncas".

Merchi, madre de Anabel, ha reaparecido con el rostro serio y sin muchas ganas de hablar. Intentando pasar desapercibida al preguntarle por la entrevista de Yulen, se tapaba la cara con unos papeles para evitar así dar su opinión acerca de la polémica exclusiva del esgrimista donde no deja en muy buen lugar a su hija.

Merchi, madre de Anabel Pantoja, se muestra enfadada tras la entrevista de Yulen Pereira EUROPAPRESS

"No voy a contestar a nada" ha respondido al preguntarle por las duras declaraciones que el exnovio de su hija ha hecho sobre ella. En cuanto a que le parece que también haya hablado de ella cuando ha asegurado que era conocedora de las discusiones de la pareja, Merchi ha preferido guardar silencio.