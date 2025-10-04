El espejo del alma: Sí, Ana Milán se cuida y se retoca con (mucha) sensatez

A sus 51 años, la actriz y comunicadora Ana Milánnos demuestra que la verdadera belleza no se mide en cifras, sino en la actitud. En su reciente (y sorprendente) paso por Le Défilé de L’Oréal Paris, durante la París Fashion Week, brilló con un estilo que combina elegancia y naturalidad frente al emblemático Hotel de Ville de París. Su «beauty look» fue un ejemplo de frescura: con un maquillaje natural que resaltaba su distintivo glow, y unos labios rojos que añadían un toque de estilo. Ana nos enseña que ser guapa no es solo cuestión de genética; se trata de invertir en uno mismo. Su pódcast «La vida y tal» ha encantado a muchos por su manera directa y divertidísima de ofrecer consejos útiles en todos los aspectos de la vida. Ahora, también comparte sus secretos de belleza en redes sociales, dándonos pistas sobre cómo lograr un look tan pulido como el suyo.

En un mundo lleno de tendencias pasajeras, Ana se siente cómoda con el concepto de «quiet luxury» manteniendo su frescura y autenticidad. Hablemos de sus tratamientos de belleza: uno de sus favoritos es el LPG facial, que cuesta entre 80 y 150 euros por sesión. Este tratamiento ayuda a mantener el óvalo facial y a reducir la flacidez. Con un rodillo especial, logra que su piel luzca revitalizada y más oxigenada. Además, la actriz se hace microdermoabrasión con punta de diamante, un tratamiento que exfolia la piel de manera efectiva, eliminando células muertas y mejorando la textura. Aproximadamente, este procedimiento ronda los 100 euros y deja la piel suave y luminosa. Tampoco, se olvida de la Terapia Drenovate en el centro de belleza Tacha Beauty, que le cuesta unos 220 euros por sesión. Este masaje integral elimina toxinas y mejora la circulación, perfecto para esos días en que el rostro puede sentirse un poco hinchado.

Ana Milán desfilando en París. Gtres

Y las cejas, ¡qué gran tema! Ana no se juega en este aspecto: la micropigmentación en el centro de Mónica Aránguez le cuesta cerca de 300 euros. Unas cejas bien definidas son una base sólida para cualquier «look», y ella lo sabe muy bien. Parte del secreto de su éxito fueron sus vídeos de primeros planos con los que nos conquistó en pandemia. Con su mantra de «prevenir más que curar», Ana aborda su rutina de belleza con sensatez. Evita tratamientos extremos que puedan cambiar su esencia y nos da una lección sobre el autocuidado: cuidarse con amor y aceptación es clave para envejecer con elegancia.