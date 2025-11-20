Gemma Camacho, sobre Cayetano Rivera: “Estoy aprendiendo ahora a torear y la faena se me da muy bien”

Cayetano Rivera está en auge como personaje mediático. Cada uno de sus movimientos es narrado capítulo a capítulo en los medios de comunicación, con grandes giros de guion. Como si fuese un serial de Netfilx, desde la temporada veraniega hemos asistido a una ruptura amorosa, a una trifulca en una hamburguesería, una detención con la correspondiente noche en el calabozo y un accidente de tráfico conocido como “el palmerazo”. Y, como toda buena ficción que enganche, se incluye una incipiente historia de amor.

La protagonista femenina es Gemma Camacho. Periodista de profesión, presta sus servicios a Telecinco, concretamente al programa ‘El tiempo justo’. Eso sí, a pesar de la cadena y el espacio, rehúye de todo lo relacionado con el mundo del corazón. Sus directos y reportajes cubren otras áreas del periodismo y poca gana tiene de entrar en la crónica social. Pero lo ha hecho ya por la puerta grande, colándose directamente a los titulares. Y es que, después de confirmar sus citas con Cayetano Rivera y dar las claves de su relación, ha vuelto a hablar.

Gemma Camacho defiende su amistad con Cayetano Rivera

La periodista ha visto cómo este jueves las tornas han cambiado. Después de muchos años sujetando el micrófono y realizando preguntas a entrevistados, en esta ocasión era ella la que respondía. La cámara le acompañaba en su caminar, mientras una compañera del gremio se interesaba cómo define sus lazos con el torero: “Somos amigos y que cada uno haga de su vida lo que quiera”, ha respondido con sinceridad.

Según se ha podido constatar ya, la amistad de la reportera andaluza y el diestro sevillano viene de lejos. Llevan ya unos años atesorando un buen rollito, que en los últimos tiempos ha podido derivar a algo más. Son varias las citas de las que hay constancia, en incluso un viaje a Milán del que se asegura que hay fotografías en manos de los paparazzi. Mucho tiempo compartido juntos mientras se conocen mejor, que ha hecho que la periodista adopte ya jerga taurina a la hora de esquivar las preguntas:“Estoy aprendiendo ahora a torear y la faena se me da muy bien ahora”.

La amiga de Cayetano Rivera se mantiene en que no desea desvelar más detalles de su relación: “Voy a trabajar. Ya dije que no iba a hablar. Estoy bien y tranquila”. Pero mientras aguarda en el paso de peatones a que el semáforo se ponga en rojo, sigue respondiendo. Ante la posibilidad de que se publiquen las comentadas fotos de sus encuentros en el kiosco rosa, ella juega al despiste: “A lo mejor no hay fotos. Si hay fotos que las saquen y si no hay, pues mejor todavía”. Pero sobre si se lo pasan bien o no juntos, se queda muda. Eso sí, en todo momento atiende a su compañera reportera con amabilidad, una sonrisa y despidiéndose con cariño, al saber lo duro que es estar a pie de calle en busca de la declaración más cotizada.