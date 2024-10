Esta es la reacción de Angelina Jolie cuando un fan le pide que le firme un póster de Brad Pitt

La actriz y directora de cine acudió al Festival de Cine de Nueva York, donde ha presentado su nueva película, "María". Lo que no podía imaginar es que mientras paseaba por la alfombra roja un grupo de fans la llamó para hacerse una foto con ella y pedirle un autógrafo. Angelina Jolieno dudó en acercarse a ellos, lo que no podía esperar es que uno de sus seguidores le pidiera que firmara un póster de Brad Pitt. Se trataba del póster de Sr. y Sra. Smith, la película que Angelina Jolie y Pitt protagonizaron en 2005 y tras la que iniciaron su relación.

Lejos de negarse, la protagonista de "Maléfica" demostró su profesionalidad y cumplió el deseo de este fan, aunque el gesto serio delataba que no había sido de su agrado.

Angelina Jolie, junto a sus hijos en Nueva York Gtres

Angelina firmó en la parte izquierda, junto a su imagen, dejando libre el lado en el que aparece el perfil de Brad Pitt.

Tras aquella película, el actor de "Seven" y "Thelma y Louis" rompió su relación con Jennifer Aniston y comenzó su noviazgo con Jolie con la que se casaría el 23 de agosto de 2014. Dos años duró aquel matrimonio cuyas negociaciones por firmar el divorcio continúan a día de hoy. La batalla legal se ha recrudecido por la venta por parte de la actriz del viñedo Château Miraval (donde se celebró su romántica boda).