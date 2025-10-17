Eva González, tras sus apasionadas imágenes con su nueva ilusión: "Estoy muy contenta

Eva González es una de las protagonistas de la crónica social por su nueva ilusión sentimental. La presentadora protagonizó la anterior portada de la revista "Lecturas" junto al sevillano que le ha devuelto la sonrisa tras su separación con Cayetano Rivera en octubre de 2022.

Primeras palabras de Eva González

La modelo ha reaparecido en la gala benéfica "Elle X Hope" tras sus apasionadas fotografías con Nacho, su nueva ilusión. Allí, Eva González ha roto su silencio ante las cámaras. Aunque no ha querido entrar en detalles de su actual situación sentimental, ha confirmado que se encuentra en un buen momento.

"De verdad, ya sabéis que nunca entro en estas cosas ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces, solo puedo deciros que estoy bien y ya está. Estoy muy contenta", ha declarado Eva González al ser preguntada por su nueva ilusión. Además, la presentadora no ha podido evitar soltar una carcajada después de que un reportero le dijera que "ya era hora de que te enamoraras después de casi cuatro años en el mercado".

A punto de cumplir 45 años el próximo mes de noviembre, la modelo ha revelado que celebrará su cumpleaños trabajando. "Justo ese día tenemos grabación, o sea que lo celebraré trabajando. Estoy muy contenta en 'La Voz', es un programa que va como un tiro, que siempre, a pesar de todos los años que lleva, parece que se sigue renovando a sí mismo y yo estoy muy feliz de pertenecer a esa familia", ha expresado González.

Desde "El programa de Ana Rosa" arrojaron luz sobre la identidad de la nueva ilusión de Eva y de su relación. "Fue aproximadamente hace un año. Nacho trabaja en la organización de eventos en un hotel de una cadena muy conocida en Sevilla, y hace un año coincidieron en otro evento de esta cadena en otra provincia. No sé si cruzaron miradas... pero el caso es que esa fue la primera semilla. A partir de ese momento empezaron a hablar y a quedar, y llevan haciéndolo desde hace un año", explicó el reportero.

"Nacho se define como un joven apasionado, compañero de sus compañeros. Ha estado viviendo en Andorra, en Honduras, en Sevilla, en Cádiz o en Marbella... Se llevan diez años y su entorno le define como fiel y sobre todo amigo de sus amigos", añadieron desde el espacio.