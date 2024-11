Este es el artista que ha ganado un Latin Grammy y no le dejan entrar por no llevar entrada

Los Latin Grammy 2024 han estado cargados de momentos inesperados. El primero que la artista más nominada Karol G, que optaba a "Grabación del Año", "Mejor interpretación urbana" y "Canción del año", entre otras categorías, solo se llevó "Mejor álbum de Música Urbana" por "Mañana será bonito", un galardón que no dudó en dedicar a su familia: "Estoy segura que no lograría nada en mi vida, no tendría salud mental sin ustedes, porque me hacen sentir orgullosa de lo que hago cada día".

Pero uno de los grandes momentos de la noche se produjo cuando uno de los premiados no pudo entrar en la sala por no llevar invitación. Se trata del cantante argentino Trueno, que lejos de enfadarse ante la negativa del servicio de seguridad de la Gala, se lo tomó con humor. El artista resultó premiado por su canción "Tranky funky" en la categoría de "Mejor fusión, interpretación urbana". Premio que finalmente no pudo recoger.

Así lo contó él mismo de viva voz. "Recién estábamos acá, tomando un matecito, no estaba ni vestido, nada. No me dejaban entrar al estadio y me avisaron que ganamos, así que ganamos cuando estaba afuera. Increíble (...) Estábamos acá, en la puerta de la red carpet, y no nos dejaban pasar, me decían que no tenía ticket. No sé... y bueno, les mostramos que ganamos el Grammy y nos dejaron pasar", explica. Un hecho que no ha tardado en convertirse en viral.