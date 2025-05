Eugenia Martínez de Irujo no será madrina en la boda de su hermano Cayetano

La Feria de Sevilla ha comenzado oficialmente. Quedó inaugurada en la medianoche del lunes 5 al martes 6 de mayo con el tradicional alumbrao, el encendido de la portada iluminada por miles de bombillas LED, y la cena del pescaíto frito en las casetas . La feria se extenderá hasta el domingo 11 de mayo, concluyendo con un espectáculo de fuegos artificiales junto al río Guadalquivir.

Durante esta semana, el recinto ferial de Los Remedios se llena de vida con más de 1.000 casetas, atracciones en la calle del Infierno, música, baile y gastronomía típica . Además, las corridas de toros en la Plaza de la Maestranza son uno de los principales atractivos.

Sevilla ya se ha convertido en un constante ir y venir de personas, entre ellas, muchos rostros conocidos que cada año atienden esta cita ineludible en la capital hispalense. Eugenia Martínez de Irujo es de las más fieles a esta semana de fiestas que para ella cobra un significado especial desde que madre, la duquesa de Alba, no está. “A ella le encantaba. Bailaba un montón, no se perdía una. Lo que ha sido siempre, imparable. Mi madre no daba consejos, solo se respiraba lo que ella vivía y entonces… el gen es el gen”, comentó la duquesa de Montoro a los reporteros de “Europa Press” desplazados hasta la ciudad del Guadalquivir.

Eugenia Martínez de Irujo en la Feria de Sevilla de 2025 Gtres

Eugenia Martínez de Irujo habla de la relación con su hermano Cayetano

Aunque no se siente cómoda abordando polémicas y tensiones familiares, Eugenia Martínez de Irujo ha dejado claro que el distanciamiento con su hermano Cayetano es cosa del pasado. Se ha mostrado de lo más contenta por la boda del duque de Arjona con Bárbara Mirjan, que el próximo 4 de octubre reunirá a toda la familia de Alba. Al menos, a los que quieran ir o estén invitados…

“Estoy superfeliz y hay hay muy buen rollo”, destaca Eugenia Martínez de Irujo, dejando claro así que la relación con su hermano Cayetano ha retomado la normalidad y la fraternidad. Eso sí, ha desmentido sin problema alguno que vaya a ser la madrina de la boda: “Que yo sepa, no”.

Eugenia Martínez de Irujo se divierte en la Feria de Sevilla de 2025 Gtres

Preguntada por más detalles sobre el enlace, Eugenia Martínez de Irujo se desentiende en clave de humor y expresa que “no sé nada porque no quiero saber”, asegurándose así no tener que responder preguntas a la prensa.

Una boda que, por fortuna, parece haber ayudado a que los hermanos limen asperezas. “Estamos todos muy contentos y ya estamos con el tema de los preparativos, gracias a Dios”, insiste la benjamina de una de las familias más nobles del país.