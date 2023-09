La familia de Marta Riesco, gravemente afectada por la DANA: “La casa está inhabitable”

La DANA ha arrasado a su paso por Castilla La-Mancha y el sureste de la Comunidad de Madrid. Toledo ha sido la provincia más afectada, en la que las incidencias se cuentan por centenas y hay que lamentar el fallecimiento de dos hombres a consecuencia de los efectos del temporal. Además, continúa la búsqueda de otros desaparecidos que fueron sorprendidos por la gran subida del agua, a pesar de la advertencia de las autoridades.

Marta Riesco, natural de El Romeral, ha mostrado en sus redes sociales las devastadoras consecuencias que el paso de la DANA ha dejado en su pueblo toledano. La tormenta ha afectado gravemente a sus tíos, cuya casa ha quedado completamente inundada. “Imaginaos el susto que tienen en el cuerpo. La pena es que yo no he podido ir a ayudar porque la carretera está cortada. Me siento impotente”, ha lamentado la periodista junto a una imagen de la vivienda anegada por el agua.

De hecho, sus tíos han tenido que trasladarse a casa de sus padres porque, según Marta Riesco, la suya “está inhabitable”, aunque toda la familia agradece que los únicos daños que hay que lamentar son materiales y no personales. “Eso tiene solución”, ha dicho la afectada.

Marta Riesco muestra los efectos de la DANA en su pueblo Instagram

Aun así, Marta Riesco asegura que está “superpreocupada” porque la gente de su pueblo “vive del campo”, y gran parte de los terrenos han quedado anegados por el agua: “Las viñas están destrozadas, están inundadas”.

Es tal la magnitud de los daños que Emiliano García-Page, el presidente de Castilla La-Mancha, ha anunciado este lunes 4 de septiembre que solicitará al Gobierno central la declaración de zona catastrófica. Del mismo modo, también pedirá a la Unión Europea que pueda acogerse a los fondos de auxilio y solidaridad. Toda ayuda es poca para reparar los cuantiosos daños que la DANA ha dejado a su paso por el centro peninsular.