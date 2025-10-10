La Fiscalía pide más de 3 años de cárcel para Toño Sanchís por robar a Belén Esteban

Belén Esteban y Toño Sanchís mantuvieron durante años una estrecha relación profesional y personal: él fue su representante y una de las personas de más confianza de la colaboradora. Sin embargo, su vínculo se rompió de forma abrupta cuando Belén descubrió irregularidades en la gestión de sus contratos y ganancias.

Según ella, Toño se había quedado con dinero que le correspondía, lo que la llevó a demandarlo por apropiación indebida y gestión desleal. y el conflicto se convirtió en uno de los temas más mediáticos de la prensa del corazón española.

Tras un largo proceso judicial, la Justicia dio la razón a Belén Esteban. El tribunal determinó que Toño Sanchís debía pagarle una importante suma de dinero por los perjuicios ocasionados. Al no poder hacer frente a la deuda, el exrepresentante terminó perdiendo su casa, que fue embargada y posteriormente adjudicada a Belén en una subasta.

Sin embargo, a día de hoy, Toño Sanchís todavía debe más de 300.000 euros a Belén Esteban. El próximo lunes 13 de octubre comenzará en la Audiencia Provincial de Madrid un nuevo juicio en el que la Fiscalía solicita tres años y medio de prisión para el exrepresentante por apropiación indebida, además del pago de los 339.549,81 euros que todavía debe a Belén Esteban, tal y como señala el auto al que ha tenido acceso el diario “Abc”.

La nueva vida de Toño Sanchís como productor

Tras su caída en desgracia como representante, Sanchís tuvo que reinventarse y labrarse un futuro alejado de la televisión y la farándula. Desde hace años dirige una productora audiovisual con la que ha cosechado cierto éxito, con proyectos como “900 días sin Anabel”, uno de los documentales más vistos de Netflix.

“No he parado de producir, y ahora vivo el sueño de cualquier productor. Estoy con una superplataforma y un original que se va a presentar en breve y se va a hacer una presentación a nivel mundial”, se jactaba Toño en una entrevista en el pódcast de Sr. Wolf. La pregunta, entonces, parece evidente: si tan bien le va con su nuevo modo de vida, ¿por qué no paga su deuda a Belén Esteban?