Fran, el nieto de Julián Muñoz, desvela cuál es el cáncer que padece y actualiza su estado de salud: "Tiene miedo. Va a peor la cosa"

Julián Muñoz está viviendo sus horas más bajas y esta muy delicado de salud tras haber sido diagnosticado de cáncer hace unos meses. Las últimas imágenes del exalcalde de Marbella son de lo más preocupantes y su nieto Fran se ha convertido en uno de sus portavoces, encargado de actualizar su estado de salud.

Este fin de semana, el joven ha hablado en exclusiva para el programa "Fiesta" y ha desvelado cuál es el tipo de cáncer que padece, información que hasta ahora no se sabía. "Sigue igual. Tiene una enfermedad complicada, cáncer de pulmón, y muchas veces esto no tiene solución. Vuelve a decaer", ha explicado el nieto de Julián Muñoz en el espacio de Telecinco. "Mi abuelo tiene miedo. Es normal por la situación en la que está. Todos estamos arropándole. La primera mi abuela, ella es impresionante", ha revelado sobre la situación que está atravesando el ex de Isabel Pantoja y toda su familia.

Julián Muñoz Gtres

Julián Muñoz, muy enfermo

El nieto de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar se ha convertido en el portavoz de su abuelo y de toda la familia estos últimos meses. Fran ha hablado para diferentes programas de televisión sobre el estado de salud del exalcalde de Marbella, defendiéndole a capa y espada en estos momentos tan complicados para todos. "La gente que lo ve en la tele lo ve como un prepotente, como un señor que va por encima del resto, y mi abuelo es lo contrario (...) Siempre se ha hablado malamente de mi abuelo. Quiero que se conozca la parte buena y familiar. Mis abuelos son impresionantes. Tenemos nuestras bromas, me habla como un amigo y yo también. Soy el ojito derecho de mi abuelo y yo encantado", declaró sobre Julián Muñoz hace unas semanas en "Mañaneros" de TVE.