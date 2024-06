Última hora: Julián Muñoz recibe el alta y regresa a casa a continuar su lucha contra el cáncer

Julián Muñoz ha podido al fin salir del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella en el que se encontraba ingresado desde la semana pasada. Su última hospitalización hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, pues no había acuerdo sobre qué le sucedía. Ingresó para someterse a un nuevo ciclo de quimioterapia intravenosa, pero llegaba con una maleta ante la posibilidad de tener que permanecer bajo cuidados profesionales. Así fue. Se habló de su debilidad, de complicaciones, de lo grave que estaría y de que incluso se esperaba una “etapa definitiva” en su autodenominado “cáncer galopante”. Pero Mayte Zaldívar trajo buenas nuevas y gritó a los cuatro vientos que había recibido noticias esperanzadoras por parte de los médicos y que les verían poco después. Dicho y hecho, su marido ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra descansando en la comodidad de su hogar.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar Gtres

El marido de Mayte Zaldívar, con el que renovó sus votos para sorpresa de todos el pasado mes de enero, 17 años después de firmar los papeles del divorcio, ha abandonado el centro médico en este miércoles. Lo hace tras ingresar el pasado 5 de junio tras experimentar un empeoramiento en su estado de salud, que precisaba el control constante de los profesionales médicos que le tratan del cáncer. En plena lucha contra la enfermedad, esta recaída en sus fortalezas hizo que creciese la preocupación por él, más después de comprobar cómo la familia al completo hacía piña a su lado en la cama del hospital, llegando siempre con el rictus serio y sin gana alguna de hacer declaraciones a los reporteros que aguardaban noticias.

Algo que ha cambiado radicalmente en las últimas horas. Especialmente después de comprobar cómo Fran, su nieto, se permite incluso el lujo de hacer bromas sobre la posible muerte de su abuelo, lo que le ha granjeado muchas críticas. Dejando esta polémica atrás y después de que el joven pidiese perdón en público, se ha visto al edil abandonando el centro de salud visiblemente desmejorado. Protegiendo so rostro tras una mascarilla quirúrgica y unas amplias gafas de sol, salía junto a su esposa, Mayte Zaldívar, ambos guardando un profundo silencio ante las insistentes preguntas de los periodistas apostados en las inmediaciones.

Julián Muñoz Gtres

“La preocupación de la familia era bastante importante, solo hay que ver la diferencia de cómo le veíamos hace unos días a cómo le vemos ahora, aunque entra por su propio pie”, decía Miguel Ángel Nicolás tras su ingreso. Se hacía eco de las peores previsiones sobre su recaída y de cómo la familia se volcó con él para no dejarle solo en ningún momento. Incluso sus nietos han sido vistos pasar por la habitación en la que ha permanecido ingresado durante una semana. También Fernando Marcos, pareja de Mayte Zaldívar, su mujer. Defendió la normalidad en su relación con su marido y el hecho de tener a Fernando a su lado como pilar indispensable de su familia. Más en momentos difíciles.

Las últimas noticias sobre Julián Muñoz llegaron de la mano de Almudena del Pozo en ‘Vamos a ver’ este lunes, tras hablar con el protagonista sobre cómo había pasado el fin de semana: “He hablado con Julián hace como media hora para ver qué tal estaba, como las noticias eran por un lado que estaba estupendo y por otro que no salía (…) Me ha contado un poco que ha estado bien el fin de semana, que está en la lucha. Le he notado muy animado y muy bien de voz. Me ha contado que ha estado dando paseos por los jardines del hospital, que ha estado a ratos solo muy entretenido viendo series y películas, y a ratos muy acompañado”, decía la periodista. No se quedaba ahí y añadía que el exalcalde marbellí “valora absolutamente a todos los familiares que tiene en estos momentos, que es consciente de que no siempre ha sido el mejor y no siempre se ha portado bien con todos ellos y que, al final, se está dando cuenta de que es lo que tiene y que, de seguir así, le darán el alta”. Un alta que ha llegado dos días después de pronunciar esas palabras. Julián Muñoz ya está en casa.