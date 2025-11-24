Situación
Gemma Camacho, la supuesta nueva ilusión de Cayetano Rivera, sobrepasada : "No puedo más"
La reportera ha sido señalada como uno de los motivos de la ruptura del diestro con Maria Cerqueira
Gemma Camacho se ha convertido en una de las mujeres más buscadas de la crónica social de nuestro país a raíz de ser relacionada sentimentalmente con Cayetano Rivera. La reportera de Telecinco, supuesta nueva ilusión del torero, continúa acaparando todos los titulares y su popularidad ha traspasado nuestras fronteras, siendo protagonistas de la tertulias de Portugal, país natal de Maria Cerqueira, exnovia del diestro y una de las presentadoras más conocidas del país luso.
Gema Camacho, totalmente superada
Aunque la semana pasada se mostraba aparentemente tranquila e incluso bromeaba sobre su amistad con Cayetano, asegurando que estaba "aprendiendo a torear ahora y se me da muy bien la faena", Gemma Camacho ha reaparecido esta lunes en las inmediaciones totalmente superada, después de que la prensa portuguesa haya comentado que es una "cazafamosos" y que está encantada con su fama por su idilio con el diestro.
Asegurando ante las cámaras que "no puedo más", Gemma Camacho, visiblemente superada por la situación, ha hecho una petición a sus compañeros de profesión: "Necesito que me dejéis entrar a trabajar. No puedo más con esta situación". Incómoda y sobrepasada, la reportera no ha querido pronunciarse sobre las últimas informaciones sobre ella.
Ruptura de Cayetano y Maria Cerqueira
Después de dos años de amor, la pareja tomaba caminos separados en mayo de este año. Según aseguró Giovanna González en "Vamos a ver", Cerqueira decidió romper con Cayetano después de ver unos mensajes con la reportera que "no le hicieron ninguna gracia sumado a más circunstancias de la pareja".
