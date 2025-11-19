Hablamos con Eugenia Osborne: "Me inspiran mi madre y la Reina Letizia"

Ayer se celebró en Madrid la 16ª edición de los Premios Mujer Hoy, unos galardones que nacieron hace más de tres lustros para reconocer el talento femenino en diferentes campos. Decenas de rostros conocidos se vistieron con sus mejores galas para disfrutar de una velada marcada por la cultura, el arte y la inspiración, de la que la Baronesa Thyssen fue una de las grandes protagonistas.

Entre las galardonadas se encontraba la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, que recogió sobre el escenario del Real Teatro Retiro el Premio al Compromiso su constante entrega a la cultura y la promoción del arte en España. También Maribel Verdú, reconocida en la categoría Trayectoría; así como Sassa de Osma en la de Icono de Estilo y Siri Hustvedt en la de Inspiración.

Siri Hustvedt Gtres

Ana Cristina Portillo Gtres

Carmen Lomana Gtres

Melani Olivares Gtres

Estela Grande Gtres

Amelia Bono Gtres

Fabiola Martínez Gtres

Elena Rivera Gtres

Además de las premiadas, por la alfombra negra del teatro desfilaron otras muchas invitadas de renombre, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo; Lulú Figueroa, Carmen Lomana, Elena Rivera, Melani Olivares, Estela Grande, Amelia Bono, Fabiola Martínez o Eugenia Osborne, que se sinceró con LA RAZÓN sobre el momento vital que atraviesa y otros muchos asuntos.

-¿Qué mujer es su inspiración?

La primera sería mi madre. Después, diría que la reina Letizia, Nieves Álvarez y Laura Sánchez. Me inspiran por la persona que son, más incluso que por su trayectoria.

-¿En qué le sigue inspirando su madre hoy en día?

En ser buena persona. Me gustaría que el día que yo no esté, la gente me recuerde con cariño y le diga a mis hijos que fui alguien bueno.

-Su hermana Ana Cristina nos comentó que una de sus joyas más especiales era un anillo de su madre. ¿Todas tienen uno?

Sí. Mis tías nos hicieron una réplica del anillo que mi madre llevaba siempre y todas tenemos uno igual.

-Hoy coincide aquí con su hermana y hace poco se les vio a casi todos juntos. ¿Disfruta mezclando trabajo y familia?

Muchísimo más. Además está por aquí mi prima Lulu. Es más divertido cuando estoy con mi familia y con gente de confianza. Aunque aquí también tengo muchos amigos, así que todo suma.

Eugenia Osborne en los Premios Mujer Hoy Gtres

-¿Cómo se presentan las Navidades? Ya queda poco.

En familia. Me encanta la Navidad y siempre la celebro así. Tenemos recuerdos muy bonitos del pasado y cuando estamos juntos los revivimos. Estaremos todos en Jerez.

-Si tuviera que definir su momento vital en una o dos palabras, ¿cuáles serían?

Crecimiento, mucho trabajo, retos… y felicidad también.

-¿Prefiere épocas tranquilas o momentos en los que rebosa el trabajo?

Prefiero tener trabajo, que las cosas fluyan. Cuando se mezclan demasiadas cosas me saturo y entonces bajo el ritmo. No puedo quitarme a los niños ni los problemas familiares, así que si hay que recortar, es por el lado laboral. Pero en general, ahora estoy con trabajo y proyectos que me ilusionan.

-¿Puede adelantarnos alguno de esos proyectos?

Aún no, es muy reciente. Hasta que no esté más avanzado, prefiero no decir nada.

-¿Qué le pide al año que viene?

Eugenia: Más tranquilidad y calma interior. Me lo repito cada mañana. Y mucha salud para la gente que quiero y para mí.