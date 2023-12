Homenaje a Jesús María Montes-Fernández por sus 30 años apoyando a la moda "made in Spain"

Hoy tengo el placer de entrevistar a mi gran amigo Jesús María Montes-Fernández. Me parece un gran profesional y un trabajador incansable, pero lo que más me impresiona de él es su calidez humana.

Jesús María Montes-Fernández Lleva 30 años dedicándose en cuerpo y alma a dar visibilidad al mundo de la moda española. Por ese motivo, diseñadores, empresarios, relaciones públicas y muchos amigos de la moda han querido homenajear al carismático periodista especializado en moda desde hace 3 décadas, en la que ha sido una velada inolvidable para todos los que le queremos.

El homenajeado Jesús Mari Montes-Fernández ha desarrollado toda su carrera audiovisual en la moda, en los programas de TVE. Fundó en 1993 el programa "Corazón, Corazón". Posteriormente, colaboró en "La Aventura del Saber" y fundó el programa "Flash Moda Monográficos", preludio de lo que es el actual programa, "Flash Moda", magazine cultural de moda, cine, vestuario, empresas y celebritties relacionadas con la moda.

Además, participó en la primera exposición que hubo de moda en España en un Museo, el Reina Sofía, junto al periodista de La Razón, Pedro Narváez, ambos comisarios de "Tras el Espejo, Moda Española", junto al director de Cine Gonzalo Suárez.

Jorge García “The Extreme Collection” y Jesús María. Virginia Burgueño

El Hotel Wellington ha sido testigo de una reunión histórica. Más de 40 diseñadores de toda España se juntaron en la que es una foto histórica del "Made in Spain". Una foto que ha aunado a gran parte del sector textil y de moda español en torno a la figura de este periodista especializado en moda:

Desde Barcelona han venido Custo Barcelona, Lola Casademunt, Nuria Sardá, Juan Avellaneda y Angel Tribaldos de Pertegaz, además de la exdirectora de la Bridal Week de la ciudad Condal, Ester Maria Laruccia; de Granada, Pilar Dalbat; Juana Martín y José Perea, de Córdoba y Mercedes de Miguel de Burgos; Ernesto Naranjo y Tolentino, también vinieron al Homenaje desde Andalucía; Hannibal Laguna, de Valencia; Isabel Zapardiez de San Sebastián, Marcos Luengo de Asturias y Roberto Verino, de Orense. Todos estos nombres consagrados se unen a los que viven en Madrid como Agatha Ruiz de la Prada, Oteyza, Carlos Duarte, Modesto Lomba, Miguel Marinero, Acromatyx, Manu Fernández, Teria Yabar, Sara Navarro, Candela Cort, Otrura, Carolina Herrera, María Lafuente, Juna Carlos Mesa de Maison Mesa, Malne , The Extreme Collection, Eugenio Recuenco, Felipao, Joquín Prats, Elena Fraguas de Mirto, Nacho Sierra, director de Pedro del Hierro, Santiago Bandrés, Felix Ramiro, Elena Benarroch, Marina Conde y Eugenio Loarce.

Roberto Verino, Candela Cort y Jesus Maria Montes Fernandez. Virginia Burgueño

El presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, Modesto Lomba, le entregó el reconocimiento, un pañuelo de seda enmarcardo con una caricatura del premiado.

En suma, más de 40 nombres del pretaporter español que aglutinan un amplio panorama del "made in Spain". Todos estos nombres, junto a la exmodelo y actual empresaria Raquel Revuelta, directora de la Pasarela Flamenca Simof, Ester Maria Laruccia exdirectora de la Barcelona Bridal Week y Raquel Puentes, RRPP de Fragancias de Puig, multinacional española de perfumes, moda y maquillaje, forman la radiografía más amplia del sector español de la moda, jamás juntado en un evento.

Jesus Maria Montes-Fernandez recibiendo a Custo Dalmau. Virginia Burgueño

Junto a tantos nombres del "Made in Spain" estuvieron también los periodistas Lorenzo Milá y Cristina García Ramos, Mayka Sánchez, directora de la revista Woman, Alicia Chapa, Directora de moda de Telva, Maria Eugenia Yagüe o Teresa Baca que llegó con las “silver model” Camino Villa y Pino Montesdeoca. La actriz Loles León brindó con Cuqui Fierro por la alegría del premiado, junto a Natalia López, Nuria March y Fiona Ferrer.

Jesús María con Demi Moore Jesús María Montes-Fernández

Por su micrófono han pasado las figuras más importantes del diseño internacional, una lista casi infinita de nombres donde Yves Saint Laurent, Elie Saab o Tommy Hilfiger conviven con los creadores nacionales que esta noche han venido de todas las partes de España para celebrar su contribución a esta industria.

Pocos eventos han conseguido reunir tantos nombres de la industria de la moda de nuestro país juntos. ¿Cómo te sientes con este homenaje que te hace la moda española en vida?.

Muy emocionado porque en España, normalmente se homenajea cuando uno se muere y disfrutar en vida este reconocimiento me hace feliz. Tres décadas de pasión, honestidad, cariño, insomnio, pero sobre todo, mucho amor por ser fan de la moda española a los diseñadores españoles. Me han enseñado muchas cosas y les estoy muy agradecido. Además, en una cadena pública en la que Televisión Española me dio la oportunidad hace 30 años, de hacer en Corazón Corazón la página de moda y ahora dos programas como son Flash, Moda, Monográficos y Flash Moda. Esta foto histórica de más de 40 diseñadores del deporte español, de las novias y de las sevillanas de Andalucía. Es decir, aunar tanto, tanto diseño español, aunar tanto talento español en esta fotografía. Para mí histórica es es un halago impresionante que no voy a olvidar nunca.

Has conseguido una foto histórica del diseño español….

Me siento muy honrado y contento porque no se había conseguido nunca juntar en un mismo evento a más de 40 diseñadores llegados de los 4 puntos de España: del aís Vasco a Cataluña, Andalucía, Madrid o Valencia, han venido diseñadores que me aprecian y a los que llevo apoyando, a muchos de ellos desde principios de los 90, como es el caso de Agatha o Custo Barcelona.

Jesús María con Jean Paul Gaultier Jesús María Montes-Fernández

¿Cómo ves la situación de la moda española?.

La veo viva, en proceso de transformación donde coinciden los nombres clásicos de toda la vida con la sabia nueva que lleva los últimos años pisando fuerte. De Duarte, a The Extreme Collection, Premio Nacional de Diseño, Oteyza, José Perea o Acromatyx, la moda española tiene futuro….

Has entrevistado a algunos de los diseñadores mas imporantes del mundo como Elie Saab, Oscar de La Renta, John Paul Gaultier, … ¿Recuerdas alguna frase que te dijeran diseñadores y que ha marcado tu vida?.

Recuerdo que el gran Jesús del Pozo me dijo en una entrevista que los periodistas no éramos pesados sino tenaces. Desde entonces, nunca he tenido vergüenza por insistir en conseguir buen material para mi trabajo…jajaja

Otra máxima que ha marcado mi vida, personal y laboral me la regaló Oscar de la Renta al contarme que en la vida, cuanto más alto se llega, más humilde hay que ser porque la humildad….es el mayor rasgo de elegancia del ser humano. Me encantaba el diseñador dominicano y lo recuerdo con mucho cariño.

Jesús María con Carolina Herrera Jesús María Montes-Fernández

Enhorabuena por tu magnifica trayectoria profesional. Jesús Mari, esta es una pequeña muestra del cariño y respeto que te tienen tus amigos.

Belinda Washington: "Que decir de ti Jesús Mari. Que eres de las personas más profesionales y generosas que he conocido a lo largo de mi vida. Que siempre estas para ayudar, siempre estas para potenciar y sumar y que me encanta que nos hayamos cruzado los caminos hace ya muchos años con Hermida y que sigamos en contacto. No cambies querido Jesús Mari. Te quiero y te admiro y eres la elegancia personificada".

Juana Martín: "Ha aportado todo. Quizá sea el único que mantiene. Se mantiene fiel a la moda española".

Nacho Sierra: "Ha sido elevar el campo de juego, el nivel, la percepción, el ser cómplice del sector".

Jesús María con Maluma Jesús María Montes-Fernández

Pilar Dalbat: "Él nos ayuda a poner en valor ese trabajo que hacemos desde los pequeños talleres y desde las pequeñísimas marcas que estamos repartidas por toda España".

Isabel Zapardiez: "Siempre, siempre que he buscado a Flash Moda su programa y a Jesús Mari siempre lo he tenido".

Hannibal Laguna: "Es la persona con más cultura de moda en España".

Modesto Lomba: "Por todo el convencimiento de la importancia de la moda española".

Lorenzo Mila: "Yo creo que Jesús Mari apostó por divulgar moda a gran escala en televisión nacional cuando muy poca gente lo hacía. Quizá nadie".

Mercedes de Miguel: "Es un gran luchador, que tiene pasión, que le encanta y se merece este homenaje y muchísimo más".

Carolina Herrera: "Siempre tengo recuerdos de él. Son como el queriendo más y más y yo, ¡Jesús Ya!"

Pino Montesdeoca: "Todas mis anécdotas son la Fashion Week, el corriendo detrás de mí, Pino Pino, tengo algo para ti".

Custo Dalmau: "Creo que es el hombre moda aquí en España. Yo le conocí hace muchos años en un primer desfile que hicimos en Bogotá y bueno, él estuvo ayudándome en el vestuario hasta coser botones, planchar y tal".

Raquel Revuelta: "Cómo es y todos lo sabemos. Cómo es de exigente, de meticuloso, de tiquismiquis, en el mejor sentido de la palabra, pues siempre ocurren cosas".

Fiona Ferrer: "En nuestros viajes a Nueva York, que eran divertidísimos. Y Jesús Mari de un lado para otro organizando estresadísimo en el backstage".

Ángel Tribaldos: "Yo lo conozco desde el 91 o 92 y siempre ha sido igual y no ha parado nunca. A la moda española le ha aportado todo".

Nieves Álvarez: "Siempre recordaré que era el único periodista. no solamente español, sino a nivel internacional, que conseguía entrar en el backstage de los desfiles de Yves Saint Laurent. El único".