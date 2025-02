La inesperada defensa de Ares Teixidó a Claudia Bavel, con la que su ex, David Guapo, la engañó

Claudia Bavel se ha convertido en uno de los nombres más sonados de la crónica social. La influencer, especializada en crear contenido para adultos, ha hecho públicos mensajes subidos de tono con rostros muy conocidos del panorama nacional, como los futbolistas Iker Casillas o Joaquín Sánchez. Ante la posibilidad de que este último hubiera sido infiel a su esposa, Susana Saborido, ella dejó claro a través de sus redes sociales que confía ciegamente en el exfutbolista.

Otro de los nombres que ha salido a la palestra ha sido el de David Guapo, un actor y cómico que habría tenido una suerte de affaire con Bavel mientras mantenía una relación sentimental con Ares Teixidó. Una deslealtad que esta confirma al asegurar que Claudia fue una mujer que, en su día, le costó muchos quebraderos de cabeza. “Conozco desde hace muchos años, es un capítulo que tengo muy cerrado en mi vida. Y poco más te puedo decir… Cuando empezó a salir su nombre, dije anda, este nombre... Durante muchos años no dormí por este nombre”, recuerda Teixidó.

La presentadora, sin embargo, hace gala de su defensa feminista y deja claro que en ningún momento culpa a Bavel de la deslealtad de su ex, sino a él, que era el que tenía una pareja. “Es muy injusto juzgar a una mujer, me parece muy machista juzgar a una mujer cuando tú tienes pareja. Esa mujer lo habrá hecho lo mejor que ha podido o ha sabido (...) Desde la distancia sé que el culpable era la pareja que yo tenía en ese momento por lo que me estaba haciendo”, reflexiona al tiempo que confirma que recuerda perfectamente lo que ocurrió en aquel momento.

Ares Teixidó revela el papel que Claudia Bavel tuvo en su ruptura con David Guapo Europa Press

Sobre la polémica que rodea a Joaquín Sánchez y Susana Saborido, Ares ha lamentado lo “injusto” que le parece que se tambaleen los cimientos “de una relación tan pura como la que ellos tienen”.

La lista de Bavel

Entre la lista de rostros conocidos que habrían intercambiado palabras subidas de tono con Claudia se encontraría también Kiko Rivera. Así al menos se destacó en el programa “Ni que fuéramos Shhh”. El hijo de Isabel Pantoja y Bavel comenzaron a entablar conversación en 2022. “Hola. Soy fan de tus vídeos”, le dirigía el Dj. “O madrugas mucho o trasnochas”, respondía Bavel. “¿No podrías mandarme un vídeo solo para mí?”, le pedía Kiko. “Sí, claro. Puedes entrar en mi perfil y ahí lo pides y se envía. El precio dependerá de lo que pidas, la duración, ropa, etcétera…”, le explicaba ella.

Omar Montes, Ozuna o Jhay Cortez también habrían sucumbido a los encantos de Bavel. “Me dan morbo los cantantes”, asegura ella.