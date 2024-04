Íñigo Onieva reacciona a la última confesión de Tamara Falcó sobre él y la última canción de Enrique Iglesias

Anoche, Tamara Falcó volvió a desvelar intimidades de su familia durante la tertulia de "El Hormiguero". En esta última ocasión, siempre tan sincera e inocente, habló sobre un tema que le preocupa a Íñigo Onieva. Según confesó la marquesa de Griñón, su marido cree que la última canción de Enrique Iglesias, "Fría", va sobre él y su historia de amor con la marquesa de Griñón. "Pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces", "Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado", "Vino alguien y me besó. La mancha de vino es porque ella tropezó. Justo me llamaste cuando esto se enloqueció" o "Quizás fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó", son algunos de los versos del último single del artista.

"Íñigo cree que la letra de la canción va sobre él", declaró, entre risas Tamara Falcó sobre la canción nada más comenzar la sección, dejando atónitos a sus compañeros y a toda la audiencia. Como era de esperar, el comentario de la marquesa de Griñón ha acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país, volviendo a poner en el centro de la palestra mediática la infidelidad del empresario en el festival Burning Man en 2022, suceso que provocó la ruptura de la pareja, que acababan de oficializar su compromiso.

El look de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. El Hormiguero

Llamó mucho la atención la naturalidad con la que Tamara Falcó habló del asunto en "El Hormiguero", demostrando que lo ocurrido en el pasado entre ambos ya es historia. Tres meses después de su separación, la pareja se reconcilió y retomó sus planes de boda, pasando por el altar en julio de 2023.

A pesar de la naturalidad con la que hizo la confesión, lo cierto es que, nada más desvelar el secreto de Íñigo, todas las miradas se pusieron en él y en su reacción. Horas después, el empresario ha sido preguntado sobre el asunto. Serio, ha preferido guardar silencio y hacer caso omiso a las cuestiones de la prensa sobre qué le ha parecido que su mujer haya destapado algo íntimo sobre él. "Nada que decir, muchas gracias", ha declarado el marido de Tamara. ¿Se habrá enfadado con la marquesa de Griñón?