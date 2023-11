Irene Rosales denuncia que ha sufrido acoso sexual: "Eres repugnante"

Cada día miles de mujeres en todo el mundo sufren algún tipo de violencia, abuso o acoso sexual, y en esta ocasión ha sido Irene Rosales quien ha tenido que sentir esta lacra que muestra la peor parte del machismo. La mujer de Kiko Rivera ha denunciado a través de sus redes sociales que un individuo le ha enviado varios correos electrónicos de contenido sexual, en los que incluye vídeos o fotografías en los que aparece "tocándose el pezón". La influencer se ha mostrado muy alterada ante este desagradable episodio y ha enviado un claro mensaje al hombre en cuestión.

"Déjame, no me molestes ni me mandes vídeos así al email del trabajo, porque lo que menos me apetece es verte a ti o a tu pezón. Das bastante asco y eres muy repugnante", ha espetado Irene Rosales en su cuenta de Instagram. Si quisiera, Irene Rosales podría ir mucho más allá e incluso emprender acciones legales contra el individuo, puesto que el envío de contenido sexual no solicitado está penado en la legislación española.

"Cyberflashing" es el término inglés que se utiliza para referirse a este tipo de situaciones, y lejos de parecerse al "sexting", que consiste en enviar contenido de forma sexual pero con la aprobación de todas las partes implicadas, se considera una forma de acoso virtual y sexual.

Irene Rosales en una imagen reciente Gtres

Según el artículo 37.5 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, se trata de un delito de exhibicionismo, que consiste en "la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena", y puede acarrear elevadas multas e incluso penas de cárcel. La situación se pone mucho más seria si los destinatarios son menores de edad, lo que incurriría en un delito tipificado en el Código Penal castigado con penas de entre seis meses y un año de prisión.

De momento, se desconoce si Irene Rosales emprenderá acciones legales contra el sujeto, aunque, por desgracia, las víctimas de este tipo de acoso tienden a minimizar el daño y no suelen denunciar. Lo que sí ha hecho la nuera de Isabel Pantoja ha sido "bloquearlo de todas partes y las redes".