Juan del Val, 13 años después: “Sinceramente, no hay color”

Convertidos en una de las parejas más admiradas de la televisión, Nuria Roca y Juan del Val no dejan de ofrecer destellos de su vida cotidiana, tanto frente a las cámaras de programas como "El Hormiguero" y "La Roca", como en las redes sociales. Fue precisamente en su perfil de Instagram donde Juan del Val decidió compartir un viaje al pasado, rescatando una fotografía en blanco y negro tomada hace 13 años.

En la instantánea, un primer plano serio del periodista muestra su característica barba y un peinado más largo que el actual, mientras mira fijamente a la cámara con los brazos cruzados. Con su habitual humor y cercanía, Juan comentaba: "Esta foto es de 2012… Hay gente que dice que soy como el buen vino, que mejoro con los años… Y yo lo agradezco, pero me da la risa… Ahora me veo de maravilla, pero, sinceramente, no hay color", acompañado de emoticonos de risa y corazones.

No es la primera vez que Juan recurre a la nostalgia. El pasado 2 de septiembre compartió otra imagen antigua con la frase: "Un chico de barrio al que le fue bien, simplemente". Entre recuerdos y reflexiones, el periodista mantiene la mirada en el futuro: compaginando compromisos televisivos con el lanzamiento de su próxima novela, que promete seguir la estela de éxitos anteriores como "Delparaíso", "Candela" o "Bocabesada" (2023).

Juan del Val nos recuerda, entre ironía y cariño, que el tiempo puede pasar, pero el estilo y la autenticidad permanecen intactos.