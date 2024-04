Isa Pantoja tiende puentes con su madre preocupada por su salud

La salud de Isabel Pantoja es un tema que no solo preocupa, y mucho, a sus fans . Especialmente a los de Tenerife, que este sábado 27 de abril tenían una cita programada con su ídolo en medio de su gira por el 50 aniversario de su carrera musical. También a su propia familia, como así ha demostrado este viernes su hija, Isa Pantoja, en su puesto de trabajo como colaboradora de ‘Vamos a ver’. La joven ha hecho frente a las últimas informaciones sobre la enfermedad que habría obligado a la tonadillera a bajarse de los escenarios por expresa recomendación médica y en medio de fuertes dolores. La preocupación es tal, que incluso se ha producido un hecho insólito y es que su hija ha rebajado el tono crítico que ha mantenido con ella estos últimos meses y ha tratado de acercar posiciones de forma conciliadora.

En el mismo plató, Isa Pantoja ha hablado ya infinidad de ocasiones sobre las discrepancias que le han separado de su madre. Explica por qué no se habla con ella, por qué no estuvo en su boda con Asraf Beno, por qué no ha sido partícipe de la compra de su nueva casa y muchos otros hechos importantes de su vida que su madre se ha perdido. También su hermano, Kiko Rivera, pero eso es otro contar. Ahora, sentada en el sofá en el que presta sus servicios como colaboradora, asegura que está al tanto del estado de salud de su madre, pues ha preguntado a su familia para interesarse por ella. Es más, quiere dejar claro que su situación no es fácil y que no habría tomado una decisión tan drástica como cancelar un concierto si no fuese estrictamente necesario su descanso por prescripción facultativa.

“Si ella ha cancelado este concierto tiene que tener algo que le impida hacerlo, ella es súper responsable, se prepara… Anabel Pantoja tampoco sabe nada”, ha apuntillado Isa Pantoja cuando han puesto un vídeo que resume la evolución médica de su madre desde que a principios de semana se conociese su revés médico. Eso sí, ella no cree que haya motivo para preocuparse: “No considero que sea algo grave, entiendo que me lo habrían dicho”, mantiene la joven, que se aferra a esta creencia para restar hierro al asunto: “Cuando pasó lo de mi hermano me enteré por otras personas y ahí estuvo. Entiendo que no será grave”.

Ahora bien, ¿por qué Isa Pantoja no levanta el teléfono y habla directamente con su madre para saber qué le sucede y cómo se encuentra. Ella misma se plantea esta cuestión y responde contundente: “¿Me he interesado en preguntar? Pues sí, pero a ella no le he preguntado, porque no tengo relación y no es porque yo no quiera, sino porque los mensajes no serán contestados”. Algo que la experiencia le ha hecho entender a la fuerza, pues lleva meses sin mediar palabra con Isabel Pantoja. Su relación ahora mismo es nula y no parece que haya forma de reconducirla para acercar posiciones. Sin embargo, la colaboradora de Telecinco ya ha dejado muestras de que su intención sería apostar por la paz, por el perdón y estrechar nuevos lazos. No obstante, la tonadillera no está por la labor y no quiere saber nada de sus hijos, a quienes considera responsable de muchos de sus males.