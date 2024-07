Isabel Díaz Ayuso, "living la vida loca" al ritmo de Ricky Martin en Madrid

Ricky Martin subió aún más la temperatura de Madrid con su último show en el WiZink Center de la capital. Durante más de hora y media, el de Puerto Rico lo dio todo encima del escenario e hizo bailar a los más de 17.000 asistentes de diferentes partes del mundo que se reunieron en el corazón de la ciudad para ver al artista encima del escenario.

Entre los miles de fans de que se encontraban en el espacio, destacó una por encima de todas: Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, dan declarada de Ricky Martin, no quiso perderse el show del cantante en el WiZink Center y así lo hizo saber a su llegada al evento. "Me gusta él y luego todas sus canciones. Me gusta mucho, la verdad", declaró la política, de lo más sonriente, antes de entrar al show.

RIcky Martin durante su show en el WiZink Center de Madrid GTRES

Ricky Martin volvió a demostrar que, a sus 52 años, sigue teniendo la misma forma física que cuando empezó su carrera en el mundo de la música, hace más de 40 años. Comenzó el show por todo lo alto con "María" y "Adrenalina", enloqueciendo a todo los asistentes que no pudieron dejar de bailar. A lo largo del espectáculo, el cantante hizo un viaje a través de su música, desde sus inicios hasta la actualidad y, de lo más emocionado, terminó por todo lo alto con "Living la vida loca" y homenajeando a España y su triunfo en la Eurocopa 2024 con "La copa de la vida".

Ricky Martin, pura adrenalina

Junto a su impresionante equipo de baile, Ricky Martín arrasó en Madrid al más puro estilo cabaret y los asistentes se quedaron con ganas de mover las caderas con el artista muchas horas más.

Ricky Martin homenajea a España por su triunfo en la Eurocopa 2023 durante su concierto en el WiZink Center de Madrid Cortesía

El cantante descargó toda su adrenalina sobre el escenario durante más de hora y media de espectáculo y elevó aún más altas temperaturas de la capital. Tras su paso por Madrid, el "huracán Ricky Martín" continuará su gira por España en Valencia, Barcelona, Huesca, y La Palma.