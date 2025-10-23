Isabel Preysler da la cara esta noche en 'El Hormiguero' tras contar "su verdad" en sus memorias

La alfombra roja se cuela esta noche en 'El Hormiguero', que recibe con honores a la socialité por excelencia en la crónica social de nuestro país. Isabel Preyslervuelve al plató de Antena 3 para resaltar todos los aspectos de su vida que ha detallado en sus memorias, 'Mi verdadera historia', que aterrizó en el día de ayer en las mejores librerías físicas y digitales de España. Será un programa muy especial el de esta noche, el 2999 del programa líder de la pequeña pantalla nacional, ya que Isabel Preysler coincidirá con su hija Tamara Falcó en plató, puesto que la marquesa de Griñón es una de la colaboradoras que acude todos los jueves a la tertulia de actualidad junto a Cristina Pardo, Nuria Roca y el actual Premio Planeta 2025, Juan del Val.

Isabel Preysler: elegancia, linaje y presencia mediática

Nacida en Manila en 1950, Isabel Preysler es una de las figuras más emblemáticas de la alta sociedad española. De origen hispanofilipino, su vida ha estado marcada por una combinación de elegancia, inteligencia social y una constante atención mediática. Proveniente de una familia acomodada y con un linaje que mezcla raíces europeas y filipinas, Preysler se trasladó a España siendo muy joven, donde pronto se integró en los círculos más exclusivos de Madrid. Su primer matrimonio con Julio Iglesias la situó en el centro del interés público, al convertirse en madre de tres de sus hijos (Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias), todos ellos dedicados al mundo del espectáculo. Posteriormente, su vida sentimental estuvo unida a personalidades destacadas como el marqués de Griñón, Carlos Falcó, y el exministro Miguel Boyer, consolidando su estatus como una de las mujeres más influyentes del país.

Isabel Preysler Gtres

A lo largo de su trayectoria, Isabel Preysler ha sabido reinventarse más allá de su papel de socialité, convirtiéndose en un icono de estilo y una figura reconocida en el ámbito publicitario y televisivo. Ha sido imagen de marcas de lujo como Porcelanosa o Ferrero Rocher, y en 1998 debutó como presentadora con el programa 'Hoy en casa' en Telecinco. En los últimos años, ha seguido manteniendo su relevancia mediática, protagonizando en 2023 el documental 'Mi Navidad' para Disney+, donde abrió las puertas de su vida familiar con la discreción y sofisticación que siempre la han caracterizado. Su elegancia natural y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos la han convertido en una referencia permanente de distinción y carisma en la esfera pública española.