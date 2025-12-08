Ivana Icardi se sincera sobre su relación con Hugo Sierra, su ex y padre de su hijo: "Mi ego no importa y el suyo tampoco"

Desde que Ivana Icardi y Hugo Sierra siguieron caminos distintos, los dos han mantenido como punto en común algo esencial: el bienestar de su hija. En lugar de alimentar tensiones públicas, como suele ocurrir en muchas rupturas, han optado por una coparentalidad tranquila, apoyada en el diálogo y en la disposición a llegar a entendimientos, incluso con los continuos cambios de ciudad, los viajes y las obligaciones profesionales de cada uno.

Ivana ha explicado cómo gestiona la relación actual con el padre de su hija, dejando claro que su energía está puesta en la pequeña y no en viejas disputas. “Sí, la verdad que, bueno, yo desde el principio, o sea, más allá de que nos hayamos separado, siempre trato de tener buena relación, de ponernos de acuerdo, porque a mí lo que me importa es mi hija. Mi ego no me importa, el de su padre tampoco, entonces es fácil, cuando quieres las cosas son fáciles. Si quieres vivir peleando, puedes pelearte con tu ex toda la vida, ¿no? Pero bueno, yo por mi hija la verdad que…”. Sus palabras muestran que su intención siempre ha sido apostar por la tranquilidad y la sensatez.

Ivana Icardi presume de buena relación con Hugo Sierra por su hija: "Mi ego no me importa, el de su padre tampoco" Europa Press

Además, cuenta que actualmente mantiene con Hugo una dinámica de cooperación práctica, ajustada a la vida móvil de ambos: “Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Al final, Hugo y yo nos apoyamos bastante. Él viaja mucho, yo viajo mucho también, entonces tratamos de ponernos de acuerdo. Es verdad que él intentó estar aquí en Madrid, no se pudo, se volvió a Mallorca y bueno, vamos poco a poco. Para mí lo importante es que ella vea a su padre, que esté bien, que vea a sus hermanos también y, como eso está pasando, pues estoy súper contenta, la verdad”. Así, aunque su relación sentimental terminó, ambos mantienen vivo el compromiso familiar, centrado en que su hija crezca viendo a sus dos padres presentes y en paz.