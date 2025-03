Ivonne Reyes: del "estoy arruinada" al "todo va bien"

La presunta situación económica de Ivonne Reyes hace saltar todas las alarmas. “Estoy arruinada, lo he perdido todo”. Pero un día después de victimizarse se contradice a sí misma en plena calle: “Estoy bien, todo va bien”.

¿En qué quedamos? Si, como asegura, se ha acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad con el fin de que se le perdonen las deudas, ¿por qué ahora intenta minimizar su estado financiero? Contradicción total. El tema es lo suficientemente serio como para que la perjudicada le quite importancia. Es evidente que, de un día para otro, no se arreglan los problemas.

Es más, asegura que sufre una grave depresión y que las deudas le afectan en demasía. Y que si no fuera “por mi hijo quizás no estaría aquí”. Es su vástago Alejandro, quien, parece ser que, la mantiene en estos momentos difíciles.

De momento dejan aparcados los problemas con Pepe Navarro, quien figura como padre legal del muchacho. Ivonne se ha gastado un dineral en abogados y su cuenta corriente está tan vacía que ya no tiene fondos para seguir pleiteando.

Ivonne Reyes asegura estar "bien" tras desvelar la delicada situación en la que se encuentra Europa Press

Por su parte, Pepe lanza un mensaje a la actriz y presentadora: “Mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento”.

Aquel deseo de Navarro de citarse con Alejandro, ha quedado en el baúl de los recuerdos. El periodista sigue en sus trece. “Ese chico no es mi hijo. Me sometí a pruebas de ADN y dieron negativas. Desde hace diez años le he ofrecido a Ivonne Reyes hacerme de nuevo las pruebas, pero ella se niega porque sabe que el padre de su hijo no soy yo”.