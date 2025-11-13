Jedet, contundente sobre la ruptura de los Javis: "Sé que se aman"

Los Javis son los protagonistas indiscutibles de la crónica social. Esta semana, "El País" confirmaba la ruptura de Calvo y Ambrossi después de meses de rumores y especulaciones sobre la actual situación sentimental de la pareja, una de las más consolidadas y mediáticas del cine español, tras 13 años de noviazgo. Aunque ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado directamente sobre su separación, a lo largo de la semana se han desvelado nuevos datos de una de las rupturas más inesperadas de este 2025.

Las palabras de Jedet

La última en reaccionar públicamente a la separación de los Javis ha sido Jedet, actriz de la serie "Veneno". La artista, que sabe mejor que nadie el tándem artístico que forman, ha sido muy clara sobre su ruptura, asegurando que "cualquier cosa que decidan es apropiada". "Sé que se aman y les deseo siempre lo mejor a los dos. Al final las relaciones de pareja son de dos y creo que sobra la opinión de todo el mundo", ha insistido Jedet, añadiendo que no tiene conocimiento de la presunta nueva ilusión de Ambrossi.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis Gtres

"Yo lo que entiendo es que cada pareja es un mundo, tiene una privacidad, una experiencia vital conjunta y que decidas lo que decidan como pareja, está bien. Eso es su asunto", ha sentenciado la actriz. Sobre el futuro profesional de los Javis, Jedet está convencida de que seguirán trabajando juntos: "Ellos son dos genios, los amo, los admiro profundamente, les debo mucho en mi carrera. Es como los hijos, cuál eliges que no te duela, ,cuál eliges que no te duela. Amo a los dos. Y creo que aún tienen mucho que contarnos juntos, como pareja artística".

Javier Calvo, muy activo en redes

La ruptura de los Javis ha causado un gran revuelo y su separación acapara todos los titulares de la crónica social de las últimas 48 horas. Mientras atraviesan el chaparrón mediático, Javier Calvo continúa muy activo en redes, consciente de que todas las miradas están puestas en él. Horas después de confirmarse la noticia, aparecía en Instagram con un significativo mensaje: "Ayer, en medio de todo el jaleíto, fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme de todo. Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino", escribió en una story, recomendando la película Los domingos.

Javier Calvo se ha refugiado en sus amigos en medio de la vorágine, entre los que se encuentran las actrices Ana Rujas y Clara Sans, tal y como él mismo ha compartido en Instagram. Ambrossi, por su parte, lo tiene más fácil, mediáticamente hablando, al no tener perfil en redes.